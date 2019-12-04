Вопросы по реализации в 2020 году проекта поддержки местных инициатив разъяснят нижегородцам в ходе интернет-линии Общество

Интернет-линия "О реализации в 2020 году на территории Нижегородской области проекта по поддержке местных инициатив" состоится с 10 по 16 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, свои вопросы нижегородцы смогут задать на сайте областного правительства: www.government-nnov.ru.

Ранее сообщалось, что объявлен конкурс по отбору проектов развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на инициативах, выдвинутых населением. Приём заявок продлится до 31 января 2020 года. Проекты планируется реализовать в 2020 году.

В частности, определено несколько направлений реализации местных инициатив в 2020 году: это проекты "Дорога к дому", "Никто не забыт", "Спорт для всех", "Все лучшее детям" и "Делаем вместе".

Напомним, вопросы правового регулирования реализации общественных инициатив стали темой обсуждения в Законодательном собрании Нижегородской области 5 декабря.