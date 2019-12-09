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Политика

"Очень важно, чтобы изучение Конституции не было формальным", - Глеб Никитин

12 декабря 2019 09:01  [45] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём Конституции.

В основе этого праздника - уважение к основному закону страны и признание его важности для каждого гражданина России. Конституция Российской Федерации является документом, который определяет все сферы жизни, регулирует взаимоотношения и формирует пространство общественного диалога. Для того, чтобы понять положения Конституции, не нужно специальное образование. Там говорится о вещах понятных каждому. Права и свободы человека и гражданина, федеративное устройство, принципы работы ключевых органов власти – все это фундамент нашего общества и государства!

Очень важно, чтобы изучение Конституции не было формальным. Начиная с самых ранних лет, нужно понимать важность духа и буквы Основного закона страны. Это имеет огромное значение для формирования осознанного патриотизма, основанного на знании истории России и готовности участвовать в построении ее будущего. В наших силах сделать так, чтобы положения Конституции неизменно претворялись в жизнь, обеспечивая развитие страны и общества!" – отмечается в поздравлении.

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