Суд Москвы не удовлетворил кассационную жалобу нижегородской администрации по выбору организатора питания в школах Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Суд Москвы не удовлетворил кассационную жалобу нижегородской администрации по выбору организатора питания в школах.

Согласно информации, опубликованной в картотеке арбитражных дел, определением от 12 декабря 2019 года арбитражный суд Московского округа признал позицию ФАС России верной. Речь идет о проведенном в ноябре 2018 года конкурсе по выбору организатора питания в нижегородских школах на пять лет. Победителем было признано МП "ЕЦМЗ". Он поставляет продукты и горячее питание в 143 школы. Всего в Нижнем Новгороде 167 школ, остальные 24 школы – это учебные учреждения так называемого "закрытого типа", где в штате есть повара.

После того, как МП "ЕЦМЗ" выиграло конкурс, ФАС России вынес предписание аннулировать результаты этого конкурса и провести новый. Городская администрация обжаловала решение антимонопольной службы в суде.

"Решение арбитражного суда города Москвы от 5 апреля 2019 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда 8 июля 2019 года оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", - сказано в определении.



В обосновании кассационной жалобы заявитель, администрация Нижнего Новгорода, приводит доводы о том, что оспариваемые правовые акты противоречат законодательству РФ. Суд с этим не согласился. Кроме того, суд акцентировал внимание на том, что питание в муниципальных образовательных учреждениях Нижнего Новгорода, в частности речь идет о льготном, должно осуществляться именно за счет бюджетных средств (в соответствии с законодательством о контрактной системе).



"Все доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, обсуждены и отклонены по мотиву неосновательности, поскольку при проверке материалов дела не нашли своего подтверждения. Иная оценка заявителем кассационной жалобы установленных судом фактических обстоятельств дела и толкование положений закона не означает допущенной при рассмотрении дела судебной ошибки", - уточняется в определении.

Недавно стало известно, что "ЕЦМЗ" переименуют.

Кроме того, новоназначенный руководитель Ирина Тарасова уходит из "ЕЦМЗ". Напомним, что предыдущий директор "ЕЦМЗ" Владимир Жмакин был уволен в конце октября. В администрации тогда сказали, что Жмакин покинул пост по собственному желанию. Перед увольнением он долгое время находился на больничном. Напомним также, что с тех пор, как Владимир Жмакин стал руководителем МП в сентябре прошлого года, ЕЦМЗ регулярно проводил закупки продуктов у единственных поставщиков без конкурсов, что было основанием для возбуждения дел нижегородским УФАС.

В ноябре суд оштрафовал "ЕЦМЗ" на 400 тысяч рублей за нарушение условий хранения продуктов.

В середине октября в школе №47 (пр.Гагарина) произошла групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией - заболели 26 детей. Выяснилось, что работник пищеблока этой школы является носителем дизентерии. В учебном заведении, организатором питания которой является МП "ЕЦМЗ", был объявлен карантин.