"Главный источник развития сегодня - это национальные проекты", - Руслан Станчев Политика

Руслан Станчев Фото: НИА Нижний Новгород

Депутат по округу №15 Канавинского района Нижнего Новгорода Руслан Станчев прокомментировал итоги заседания Гордумы, которая 18 декабря утвердила бюджет города на 2020 год и проголосовала за переход на систему выборов депутатов по одномандатным округам, отменив партийные списки.

"Бюджет - главный драйвер развития, потому что обозначает статьи расходования, а вот с развитием в Нижнем Новгороде всегда были сложности", - сказал Руслан Станчев.

"Главный источник развития сегодня - это нацпроекты, которые реализуются в Нижегородской области, в том числе и в Нижнем Новгороде. Это колоссальные деньги, которых наш город не видел никогда. В этом году мы отработали большие вложения, в 2020 году будет еще эффективнее и интереснее. Деньги пойдут на благоустройство и социальную инфраструктуру", - пояснил депутат.

Комментируя переход на систему выборов депутатов по одномандатным округам и отмену партийных списков, Руслан Станчев сказал, что Нижний Новгород находится в числе последних муниципалитетов, оставшихся в Нижегородской области, где работала смешанная система.

"Переход на мажоритарную систему имеет огромное количество плюсов, базовые из которых - близость депутатов к людям, что называется - работа "на земле". Важно, чтобы люди знали своего депутата в лицо, как знают в лицо депутатов Канавинского района", - отметил он.