Популярные комментарии за год
07 февраля 2019 15:37  [6802] "Пришло время региональным политикам ответить за прошлые грехи", - Александр Прудник
26 декабря 2018 13:43  [4791] "Участие жителей в формировании Стратегии очень важно с точки зрения строительства гражданского общества", - Евгений Лебедев
01 августа 2019 11:14  [4599] "Благодаря преподобному Серафиму Саровскому в Дивееве возник важнейший духовный центр России", - Евгений Лебедев
14 января 2019 21:04  [4212] "Назначение Марины Раковой позволит Нижегородской области развиваться и добиваться амбициозных целей", - Варвара Мельникова
21 декабря 2018 11:37  [4117] "Команда губернатора сделает много полезного для Нижегородской области", - Виктор Лунин
14 января 2019 14:10  [4088] "Дзержинск очень компактный, красивый город со своими традициями и историей. Я вернулась на родину", - Наталья Суханова
20 декабря 2018 15:55  [3799] "Система взаимодействия ЗС НО с правительством Нижегородской области вышла на более высокий уровень", - Александр Табачников
20 декабря 2018 16:50  [3527] "Дмитрий Краснов - профессиональный управленец и порядочный, принципиальный человек", - Сергей Зуденков
09 августа 2019 15:13  [3273] "Детское отделение поликлиники Ветлужской ЦРБ будет обновлено в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - Глеб Никитин
23 января 2019 17:58  [3182] Николай Сатаев прокомментировал уход депутатов из Думы Нижнего Новгорода
Последние новости рубрики Политика
18 декабря 2019 18:52  [66] "Главный источник развития сегодня - это национальные проекты", - Руслан Станчев
18 декабря 2019 16:45  [458] "Если будет мажоритарность — будет такая борьба, что "камня на камне" не останется", - Роман Амбарцумян
18 декабря 2019 16:13  [115] Дмитрий Сватковский получил благодарность за активную работу в осеннюю сессию в Госдуме
18 декабря 2019 14:26  [154] "Власть прислушалась к мнению нижегородцев", - Вадим Булавинов
18 декабря 2019 13:20  [326] Замглавы администрации Княгининского района решил защитить свои права
18 декабря 2019 11:43  [136] "Работник ЗАГС вносит свой личный вклад в построение правового государства", - Евгений Лебедев
18 декабря 2019 11:21  [299] Дума Нижнего Новгорода поддержала переход на мажоритарную систему: количество депутатов сократится до 35
18 декабря 2019 09:11  [158] "В вашей работе особенно важны точность и ответственность", - Глеб Никитин
17 декабря 2019 16:01  [246] "Дума идет по пути усиления и повышения своей эффективности", - Дмитрий Барыкин
17 декабря 2019 15:05  [227] Глеб Никитин поздравил чешский регион-партнер с 10-летием соглашения о сотрудничестве
Политика

"Главный источник развития сегодня - это национальные проекты", - Руслан Станчев

18 декабря 2019 18:52  [66] Политика
Руслан Станчев

Руслан Станчев

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутат по округу №15 Канавинского района Нижнего Новгорода Руслан Станчев прокомментировал итоги заседания Гордумы, которая 18 декабря утвердила бюджет города на 2020 год и проголосовала за переход на систему выборов депутатов по одномандатным округам, отменив партийные списки.

"Бюджет - главный драйвер развития, потому что обозначает статьи расходования, а вот с развитием в Нижнем Новгороде всегда были сложности", - сказал Руслан Станчев.

"Главный источник развития сегодня - это нацпроекты, которые реализуются в Нижегородской области, в том числе и в Нижнем Новгороде. Это колоссальные деньги, которых наш город не видел никогда. В этом году мы отработали большие вложения, в 2020 году будет еще эффективнее и интереснее. Деньги пойдут на благоустройство и социальную инфраструктуру", - пояснил депутат.

Комментируя переход на систему выборов депутатов по одномандатным округам и отмену партийных списков, Руслан Станчев сказал, что Нижний Новгород находится в числе последних муниципалитетов, оставшихся в Нижегородской области, где работала смешанная система.

"Переход на мажоритарную систему имеет огромное количество плюсов, базовые из которых - близость депутатов к людям, что называется - работа "на земле". Важно, чтобы люди знали своего депутата в лицо, как знают в лицо депутатов Канавинского района", - отметил он.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph