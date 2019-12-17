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Политика

"В 2019 году Нижегородская область показала высокие темпы роста промпроизводства", - Олег Лавричев

26 декабря 2019 15:14  [44] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

"В 2019 году Нижегородская область показала высокие темпы роста промышленного производства", - заявил председатель Совета директоров Арзамасского приборостроительного завода, депутат областного Заксобрания Олег Лавричев, комментируя отчет губернатора Нижегородской области Глеба Никитина 25 декабря 2019 года.

"Мне, как руководителю крупного оборонного предприятия, хочется в первую очередь отметить успехи в промышленности и экономике. Набраны высокие темпы и положительная динамика роста промпроизводства в особенности на предприятиях обрабатывающей промышленности. Вряд ли кто-то может похвастаться индексом роста ВРП около 108%, который мы показали в II и III кварталах 2019 года", - отметил он.

"В целом год мы закончили с отличными результатами, гораздо лучше многих регионов и в среднем по России. Благодаря усилиям губернатора Глеба Никитина, были созданы и развиты в полноценном формате несколько площадок. Во-первых, проектный офис стратегии развития области, который стал аналитическим и методологическим центром для повышения эффективности различных производств в регионе, в том числе и промышленности", - заявил депутат.

"Во-вторых, область активно работала с проектным центром Росатома по внедрению бережливого производства. Эту программу запустили на многих предприятиях. В дальнейшем бережливые технологии повсеместно внедрят в учреждениях образования, здравоохранение и госуправления. В-третьих, был создан Нижегородский научно-исследовательский центр, который будет генерировать интеллектуальные идеи и инновационные разработки во взаимодействии с университетами, прикладными институтами и промышленностью. Это даст импульс развитию и внедрению в производство новой инновационной продукции", - подытожил Олег Лавричев.

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