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Политика

"Послание президента обещает стать историческим по качеству поручений и по взглядам в будущее", - Дмитрий Сватковский

15 января 2020 16:55  [415] Политика
Дмитрий Сватковский

Дмитрий Сватковский

Фото: пресс-служба Дмитрий Сватковского

Депутат Государственной думы Дмитрий Сватковский прокомментировал ежегодное послание президента РФ Владимира Путина, которое он огласил Федеральному собранию 15 января.

Присутствовавший на этом мероприятии Дмитрий Сватковский сказал, что послание 2020 года было особо ожидаемым: "Мы вошли в новый год, новое десятилетие, и неслучайно впервые послание было озвучено так рано – в первые рабочие дни года".

"В послании президента я выделю два основных тезиса. Первый – это будущее нации и ее процветание, меры по улучшению демографии и здравоохранения, которые потребуют гигантских средств из бюджета "здесь и сейчас". Все это будет сделано в рамках достигнутой в последние годы макроэкономической стабильности. Второе – это политическая стабильность, повышение эффективности государственного управления, вовлечение россиян в процесс принятия решений", - сказал депутат.

"Выдача материнского капитала уже при рождении первенца, продолжение программы до 2026 года, значительный рост самого маткапитала для семей с двумя детьми, а также новые выплаты для детей от 3 до 7 лет – важнейшие решения президента. Уверен, со многой согласятся все нижегородцы, которые смогут воспользоваться новыми финансовыми мерами поддержки", - подчеркнул Дмитрий Сватковский.

"Депутаты Государственный думы со своей стороны сделают все необходимое, чтобы эти решения как можно быстрее были воплощены в жизнь", - добавил он.

Парламентарий также отметил, что в послании президент впервые предложил внести изменения в Конституцию.

"Не менее важно, а, может быть, самое главное, - кто будет выполнять озвученные решения. Владимир Путин предложил передать парламенту часть полномочий президента. В частности, право утверждать главу правительства, вице-премьеров и министров. Окончательное решение об этом будет принято после широкого обсуждения и всенародного голосования по внесению поправок в Конституцию. В любом случае, возрастает роль Государственной Думы в политической системе страны, что накладывает новую и дополнительную ответственность на депутатов перед своими избирателями", - заключил Сватковский.

СПРАВКА:
Дмитрий Сватковский - депутат Государственной думы РФ от Нижегородской области по одномандатному округу №129 (фракция "Единая Россия"). В состав округа входит 13 районов Нижегородской области (Большемурашкинский, Большеболдинский, Бутурлинский, Воротынский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский районы), а также Советский и Нижегородский районы Нижнего Новгорода.

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