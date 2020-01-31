Подросток утонул в реке в Борском районе Нижегородской области

Место происшествия
Фото:
Подросток утонул в реке Линде в Борском районе Нижегородской области 31 января 2020 года. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Сообщение о том, что 15-летний мальчик ушел гулять в селе Кантаурово и не вернулся поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Бора. На место были направлены экстренные службы.
Спасательная группа обследовала реку и обнаружила тело ребенка.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+