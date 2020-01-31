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Происшествия

Подросток утонул в реке в Борском районе Нижегородской области

31 января 2020 17:02  [91] Происшествия
Место происшествия

Место происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Подросток утонул в реке Линде в Борском районе Нижегородской области 31 января 2020 года. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Сообщение о том, что 15-летний мальчик ушел гулять в селе Кантаурово и не вернулся поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Бора. На место были направлены экстренные службы.

Спасательная группа обследовала реку и обнаружила тело ребенка.

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