Пензенская область принимает эстафету песенного марафона "Наш День Победы" Культура и отдых

Пензенская область стала участником масштабной патриотической акции "Наш День Победы" 5 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе, аппаратом которого инициировано мероприятие.

Эстафету исполнения великой песни "День Победы" композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова пензенцы приняли от ближайших соседей из Ульяновской области.

От Пензенской области в проекте участвуют представители Губернаторской симфонической капеллы под управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского.

"Радостно, что в создании видеоролика нам помогли сами ветераны Великой Отечественной войны, а также "Волонтеры Победы", пензенские поисковики, представители промышленных предприятий и просто жители, для которых песня "День Победы" – не просто произведение, а гимн мужества и стойкости советского народа перед лицом смертельной опасности", – отметил Владимир Каширский.

Из Пензенской области в действующую армию ушли свыше 300 тысяч человек, из которых свыше 190 тысяч не вернулись с полей сражений. На поверженном Рейхстаге в мае 1945 года была выведена легендарная надпись – "А мы из Пензы!".

Значительный вклад пензенцев в достижение Победы в Великой Отечественной войне подтвержден Российской академией наук. Жители Пензенской области обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовой трудовой героизм и самоотверженность. Пензенские заводы изготавливали мины, авиабомбы, артиллерийские снаряды. Из региона на фронт отправлялись детали для военных самолетов, шинельное сукно, валенки, лыжи.

В 2020 году Пенза претендует на получение почетного звания РФ "Город трудовой доблести".

Отметим, в юбилейном песенном марафоне принимают участие все регионы Приволжского федерального округа. Запись выступлений творческих коллективов в регионах ПФО проходила в феврале и марте 2020 года, до введения режима самоизоляции в России. Старт песенного марафона ПФО "Наш День Победы" состоялся в Республике Мордовия. К акции уже присоединились Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан и Татарстан, Самарская, Нижегородская, Саратовская области и Пермский край. Пензенская область передает песенную эстафету Республике Чувашия.

Напомним, песни творческих коллективов республик и областей с 25 апреля транслируются на местных и федеральных телеканалах и радиостанциях, в социальных сетях под хештегами #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды. Каждый день к акции присоединяется новый регион, а в День Победы, 9 мая, легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне.