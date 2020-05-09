"Цифровизация – огромный шаг вперёд", - Владислав Атмахов Политика

С 5 мая 2020 года вступил в силу проект федерального закона "О проведении эксперимента по ведению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками".

Главная цель законопроекта - создание и обработка механизмов ведения и применения электронных документов, касающихся трудовых отношений с сотрудниками и подготовка предложений о внесении изменений в российское законодательство.

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию Владислав Атмахов прокомментировал важность введения электронного документооборота при работе с кадрами.

"Я считаю, что это хорошая инициатива. Цифровизация – огромный шаг вперёд. Однако не стоит упускать из вида тот факт, что людям нужно время на то, чтобы привыкнуть к новому порядку оформления документов. Многие граждане плохо разбираются в цифровых технологиях. Поэтому, в дальнейшем нужно задуматься о профильном обучении, чтобы все люди понимали, что к чему", - сказал Владислав Атмахов.

Так, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Артем Баранов считает, что внедрение электронного документооборота в сфере трудовых отношений окажет позитивное влияние на развитие цифровой экономики.

"Внедрение системы электронного документооборота в сфере трудовых отношений проходит в рамках реализации проекта "Нормативное регулирование цифровой среды", который реализуется в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Проект предусматривает разработку и внедрение законодательных актов, направленных на развитие сфер цифровой экономики. В частности, планируется создание механизмов использования персональных данных сотрудников в системе электронного документооборота работодателя. Это позволит сократить издержки, оптимизировать процесс передачи персональных данных, а также повысить безопасность их хранения. Стоит отметить, что право выбора типа носителя информации бумажный или цифровой остается за сотрудником. В целом, внедрение электронного документооборота в сфере трудовых отношений окажет позитивное влияние на развитие цифровой экономики", - считает Артем Баранов.

Кроме того, председатель комитета Законодательного собрания по АПК Игорь Тюрин уверен, что за время проведения данного эксперимента будут отлажены все необходимые механизмы для работы с электронными документами.

"Переход кадрового делопроизводства в электронный вид назрел давно. Документооборот на бумажных носителях уже устарел и неудобен. Особенно это актуально на больших предприятиях, где объемы таких документов составляют огромные массивы, хранение которых достигает 75 лет. Безусловно, электронный документооборот упростит и ускорит работу кадровых служб предприятий, а также позволит работникам иметь доступ ко всем локальным нормативным актам онлайн. Уверен, что за время экспериментального периода будут отточены все механизмы электронного делопроизводства и в ближайшей перспективе данная работа будет внедрена повсеместно", - сказал депутат Игорь Тюрин.