Нижний сегодня: главные события дня Общество

Экс-главу Нижнего Новгорода Елизавету Солонченко подозревают в получении 80 млн рублей взятки

Следствие установило, что Елизавета Солонченко с 2013 по 2018 годы неоднократно получала взятки от нижегородских компаний. Сейчас известно о шести фактах взятничества на сумму 79,572 млн рублей. В настоящее время Елизавета Солонченко проживает в Англии, поэтому 28 мая она объявлена в международный розыск. Суд заочно постановил арестовать экс-главу Нижнего Новгорода на 2 месяца.

Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 29 мая)

НИА "Нижний Новгород" дополнило опубликованную ранее хронологию распространения коронавируса в региона новыми данными.

Число инфицированных COVID-19 в Нижнем Новгороде – это половина всех зараженных в регионе

Количество заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде составляет половину от общего числа инфицированных COVID-19 во всей Нижегородской области. В регионе коронавирус подтвержден у 9 244 человек, в том числе в Нижнем Новгороде - у 4 643 человек.

ГИБДД Нижегородской области проведет операцию "Ночь"

На нижегородских дорогах инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей методом "сплошной проверки".

Жара, грозовые дожди и резкое похолодание ожидают нижегородцев в ближайшие дни

Резкая смена погоды ожидается в Нижнем Новгороде и области с 30 мая до 2 июня. Температура воздуха будет варьироваться от +28° до +5°.

Карантин в с.Дивеево продлен на неопределённое время

Снятие ограничений в ближайшее время не планируется. Власти Нижегородской области просят паломников пока воздержаться от поездок в Дивеево.

Стоматологии и женские консультации вновь откроются в Нижегородской области с 1 июня

Пациентов будут принимать по предварительной записи, с увеличенным временным интервалом (не менее 5 минут) между приемами для санитарной обработки кабинета.

Кладбища разрешили посещать в Нижнем Новгороде

При посещении кладбищ рекомендуется носить маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с находящимися рядом людьми.

Начало второго этапа снятия ограничений: открываются нижегородские спортклубы

Пока речь идет об открытии спортивных сооружений и объектов спорта для спортсменов высокого класса и профессиональных спортклубов. Они могут начинать работу с 29 мая.

Автозаводский район не станут отключать от горячей воды

Горячее водоснабжение в Автозаводском районе Нижнего Новгорода отключать не будут. Летом 2019 года в Автозаводском районе также не прекращалась подача горячей воды в жилые дома и социальные объекты, поскольку ГК "Волгаэнерго" разработала технологические решения, позволяющие максимально сохранить подачу горячей воды при ремонте сетей.