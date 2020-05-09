Нижний сегодня: главные события дня

Экс-главу Нижнего Новгорода Елизавету Солонченко подозревают в получении 80 млн рублей взятки
Следствие установило, что Елизавета Солонченко с 2013 по 2018 годы неоднократно получала взятки от нижегородских компаний. Сейчас известно о шести фактах взятничества на сумму 79,572 млн рублей. В настоящее время Елизавета Солонченко проживает в Англии, поэтому 28 мая она объявлена в международный розыск. Суд заочно постановил арестовать экс-главу Нижнего Новгорода на 2 месяца.
Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Дополнено 29 мая)
НИА "Нижний Новгород" дополнило опубликованную ранее хронологию распространения коронавируса в региона новыми данными.
Число инфицированных COVID-19 в Нижнем Новгороде – это половина всех зараженных в регионе
Количество заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде составляет половину от общего числа инфицированных COVID-19 во всей Нижегородской области. В регионе коронавирус подтвержден у 9 244 человек, в том числе в Нижнем Новгороде - у 4 643 человек.
ГИБДД Нижегородской области проведет операцию "Ночь"
На нижегородских дорогах инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей методом "сплошной проверки".
Жара, грозовые дожди и резкое похолодание ожидают нижегородцев в ближайшие дни
Резкая смена погоды ожидается в Нижнем Новгороде и области с 30 мая до 2 июня. Температура воздуха будет варьироваться от +28° до +5°.
Карантин в с.Дивеево продлен на неопределённое время
Снятие ограничений в ближайшее время не планируется. Власти Нижегородской области просят паломников пока воздержаться от поездок в Дивеево.
Стоматологии и женские консультации вновь откроются в Нижегородской области с 1 июня
Пациентов будут принимать по предварительной записи, с увеличенным временным интервалом (не менее 5 минут) между приемами для санитарной обработки кабинета.
Кладбища разрешили посещать в Нижнем Новгороде
При посещении кладбищ рекомендуется носить маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с находящимися рядом людьми.
Начало второго этапа снятия ограничений: открываются нижегородские спортклубы
Пока речь идет об открытии спортивных сооружений и объектов спорта для спортсменов высокого класса и профессиональных спортклубов. Они могут начинать работу с 29 мая.
Автозаводский район не станут отключать от горячей воды
Горячее водоснабжение в Автозаводском районе Нижнего Новгорода отключать не будут. Летом 2019 года в Автозаводском районе также не прекращалась подача горячей воды в жилые дома и социальные объекты, поскольку ГК "Волгаэнерго" разработала технологические решения, позволяющие максимально сохранить подачу горячей воды при ремонте сетей.
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