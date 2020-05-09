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Общество

ГИБДД Нижегородской области проведет операцию "Ночь"

29 мая 2020 11:55  [73] Общество

ГИБДД Нижегородской области проведет операцию "Ночь" в предстоящие выходные 30-31 мая. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На нижегородских дорогах инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей методом "сплошной проверки".

"Уважаемые нижегородцы! Госавтоинспекция областного центра призывает автолюбителей, исключить употребление алкоголя, находясь за рулем транспортных средств. С начала 2020 года произошло 39 дорожно-транспортных происшествий по вине "нетрезвых" водителей транспорта, в которых погибло 6 нижегородцев", - отметил начальник ОГИБДД управления МВД России по Нижнему Новгороду полковник полиции Валерий Иванов.

Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения влечет за штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение, водителя могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция данной статьи предусматривает наказание – до 2 лет лишения свободы с лишением права управления транспортом сроком до 3 лет.

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