Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородские власти предоставили данные о новых инфицированных COVID-19

Сегодня общее число заболевших коронавирусом нижегородцев достигло 14 648 человек, в том числе за прошедшие сутки зарегистрировано 238 случаев заболевания.

Нижний Новгород продолжает лидировать по заболеваемости COVID-19

Почти половина подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области зафиксирована в Нижнем Новгороде. Сейчас в городе зарегистрировано 7 021 заболевших коронавирусом, это на 78 человек больше, чем день назад.

Новые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрированы в Нижегородской области

Еще четыре летальных исхода от коронавируса зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Таким образом, по данным на 17 июня в Нижегородской области зарегистрировано 179 смертельных случая от COVID-19. У большинства скончавшихся течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями.

Трассу М-7 "Волга" под Нижним Новгородом частично перекроют в ночь на воскресенье

Речь идет об участках трассы на 392 км в поселке Северный (движение будет перекрыто с 00:00 до 0:40) и на 395 км в поселке Гнилицкие дворики (с 04:00 до 4:40). В целом в поселках Северный и Гнилицкие дворики с 23:00 6 июля до 06:40 7 июля проезжая часть будет сужена, максимальная скорость составит 40 км/ч.

Ливни с грозами и градом надвигаются на Нижний Новгород

До завтрашнего дня в Нижнем Новгороде и области ожидаются ливни, которые будут сопровождаться грозами и градом. При этом прогнозируется сильный северо-восточный ветер с порывами до 18 м/с. Это может стать причиной чрезвычайных ситуаций.

Фонтан кипятка выше многоэтажек бил на ул.Володарского в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)

Трубопровод прорвало в районе домов №9 и 11. По словам нижегородцев, "фонтан был выше домов". По состоянию на 6:00 17 июня ремонтные работы на ул. Володарского были полностью завершены, а горячее водоснабжение возобновлено.

"Горький fest" будет проходить в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля

В этом году организаторы решили дополнить традиционные форматы фестиваля онлайн-трансляциями, продолжить показы на открытом воздухе и проработать возможность создания на время фестиваля автокинотеатра.

Медработников несвоевременно тестировали на коронавирус в Вознесенском районе

Помимо того, что медиков несвоевременно тестировали на коронавирус, так же установлено, что при посещении заболевших на дому у врачей не было достаточного количества масок, чтобы предложить их пациентам.

Нижегородская мэрия попросила у правительства 137 млн рублей на восстановление ливневок

По информации мэрии, именно столько денег потребуется, для того чтобы привести ливневую канализацию в порядок. Администрация Нижнего Новгорода направила губернатору Нижегородской области письмо с просьбой софинансирования данных работ.

Репетиция парада Победы

Подготовка к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в Нижнем Новгороде. Первые тренировки прошли на Гребном канале. Фоторепортаж тренировки опубликован на сайте НИА "нижний Новгород".