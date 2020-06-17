Нижний сегодня: главные события дня Общество

Стали известны новые данные по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области

В Нижегородской области коронавирус подтвержден у 14 881 человек, в том числе 233 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Наибольшее число COVID-инфицированных по-прежнему находится в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород продолжает оставаться лидером в регионе по количеству заболевших коронавирусом. По данным на 18 июня в Нижнем Новгороде зарегистрировано 7 129 заболевших коронавирусом, это на 108 человек больше, чем день назад. Также стоит обратить внимание на Дзержинск, где с начала недели ежедневный прирост по подтвержденным диагнозам коронавируса превышает 50. Вчера в городе подтвердилось 70 новых случаев COVID-19, а позавчера - 61.

Крупный град выпал в Нижегородской области

Крупный град выпал в Дзержинске и Володарске Нижегородской области 17 июня 2020 года. Пользователи соцсти делятся отографиями, где кусочки льда достигали в диаметре нескольких сантиметров.

Нижегородцы узнают о событиях празднования 800-летия города в сентябре 2020 года

Нижний Новгород отмечает юбилей в 2021 году. Событийный календарь празднования 800-летия Нижнего Новгорода будет представлен общественности в сентябре 2020 года. Главное торжество состоится в августе следующего года на стадионе "Нижний Новгород" на Стрелке.

Московские б/у троллейбусы доставят в Нижний Новгород за 1,9 млн рублей

Речь идет о 30 троллейбусах, которые приняли в собственность города в марте. Их доставят в Нижний Новгород до 25 июля.

Суд отказал экс-главе Канавинского района Михаилу Шарову в восстановлении его в должности

Михаил Шаров обратился в суд с иском к администрации Нижнего Новгорода о восстановлении его на работе в конце марта. С должности главы района он был уволен в связи с утратой доверия. Между тем, Михаил Шаров считает увольнение необоснованным, в связи с чем и обратился в суд.

Участок федеральной трассы М-7 станет собственностью Нижнего Новгорода

Речь идет об участке трассы протяженностью 3,4 км по улице Ларина в Приокском районе. Этот участок находится в границах Нижнего Новгорода и используется для городских нужд. Соответственно, город должен принять его на баланс и обслуживать как дорогу местного значения.

Расходы нижегородского бюджета вырастут на 1 млрд рублей из-за антиковидных мероприятий

В бюджет области планируется внести изменения в соответствие с которыми доходы снизятся на 305 млн рублей – до 194,2 млрд рублей, расходы увеличатся на 944,5 млн рублей – до 213,7 млрд рублей. Увеличение расходов полностью объясняется реализацией антиковидных мероприятий. Внутри самой сферы здравоохранения также есть перераспределения средств.

Подрядчик рассчитывает завершить ремонт трассы Нижний Новгород - Шахунья – Киров раньше срока

Завершить ремонт, согласно контракту, необходимо к 31 августа этого года, но если позволят погодные условия, работы могут завершиться уже в июле.