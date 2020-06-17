"Борская земля продолжает развиваться и преображаться", - Евгений Лебедев Общество

Евгений Лебедев Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев и депутат регионального парламента, председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов проинспектировали ход работ строящихся объектов на Бору. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

В состав рабочей группы также вошли глава администрации округа Александр Киселев, глава МСУ, председатель Совета депутатов г.о.г. Бор Александр Кочетов, представители подрядных организаций.

По итогам осмотра объектов Евгений Лебедев прокомментировал развитие территории города.

"Пандемия внесла свои коррективы в привычную жизнь городов региона, и Бор не стал здесь исключением. Но, несмотря на это мы видим, как строятся новые социально важные объекты: пристрои к детским садам, жилье для детей-сирот", - сказал он.

"Не забывают на Бору и про досуг местных жителей. Активно идет благоустройство общественных пространств. Сегодня мы побывали на территории двух озер Мухинском и Юрасовском. Уже в этом году на Юрасовском озере появится новая программа отдыха. Это станет прекрасным развлечением для борчан и жителей области. А около Мухинского озера будет благоустроенная территория, где смогут отдохнуть не только взрослые, но и дети", - обратил внимание глава регионального парламента.

"Как коренному борчанину мне очень приятно, когда получают вторую жизнь и новый облик места, знакомые с детства и юности. Борская земля продолжает развиваться и преображаться. И мне, как коренному жителю этих мест очень приятно это отметить", - подытожил Евгений Лебедев.

Первый объект, который посетила рабочая группа, - площадь Георгия Победоносца. Вокруг этой территории, в рамках проекта "Борское Волгоречье", создаётся новое общественное пространство. Стоимость первого этапа строительства составила 53 млн рублей. Благоустройство осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Сейчас уже проведены работы по возведению наружного водопровода, канализации, ливневой канализации, а также полным ходом идет благоустройство территории: возводятся велосипедные и тротуарные дорожки, впервые на Бору с применением гравийного покрытия. На втором этапе строительства на данном объекте будут установлены детская и спортивная площадки, малые архитектурные формы и произведено озеленение.

Участники выездного совещания также посетили Юрасовское озеро. Там они ознакомились со строительством парка активного отдыха. Планируется, что он будет возведен за четыре года. Уже в этом году появится вейк-парк (вейкборд – экстремальный вид спорта на воде, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки).

В настоящий момент выполнены работы по первичному благоустройству – зона пляжа посыпана песком, строится пешеходная дорожка, далее последуют выравнивание территории парка и ее озеленение, установлено оборудование для вейкбординга.

За первый год в планах инвесторов построить административный блок, который будет включать раздевалки, душевые, сауны и всю инфраструктуру для катающихся спортсменов. Для приезжих на втором этаже расположатся гостиничные номера.

В следующем году планируется также открыть аквапарк, веревочный парк, детские и спортивные площадки, профессиональные поля для игры в волейбол, в дальнейшем – гостиничные домики, кафе и другие объекты. Задача инвесторов – чтобы парк работал круглый год. Первый этап строительства продлится до 1 августа.

В пресс-службе напомнили, что вдоль Юрасовского озера в прошлом году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" была благоустроена пляжная зона. На территории появились освещение, раздевалки, душевые и туалетные кабинки. Построены детские и спортивные площадки, пешеходные и велосипедные дорожки.

Еще одним объектом посещения стало Мухинское озеро, рядом с которым сейчас идет строительство зоны отдыха. Собравшимся рассказали, что в этом году около озера будет выполнен третий, завершающий этап благоустройства этого общественного пространства. В ближайшее время здесь появится детская и спортивная площадки, будут установлены светильники, произведено озеленение территории. На территории поставят лавочки и беседки, а также она будет украшена малыми архитектурными формами.

В жилом районе Боталово-4 на Бору участники совещания посетили площадку, где с начала июня идет строительство пяти восьмиквартирных домов для детей-сирот. Планируется, что уже в октябре дома будут сданы в эксплуатацию, а в декабре в них смогут заехать новые жильцы. Также депутаты проинспектировали как реализуется строительство пристроя на 60 мест к уже существующему детскому саду №13 "Дельфинчик". Планируется, что строительно-монтажные работы будут выполнены не позднее 20 декабря 2020 года.

Кроме того, в ходе объезда объектов Евгений Лебедев и Александр Шаронов осмотрели участок площадью 36,6 гектаров, на котором реализуется инвестиционный проект по строительству тепличного комбината по выращиванию овощей закрытого грунта. Планируемый годовой объем выпускаемой продукции – томаты 2,5 тысяч тонн, огурцы 13,1 тысяч тонн. Количество вновь создаваемых рабочих мест составит 297 человек.

"Мы посетили несколько точек, где идет муниципальное строительство, и реализуются проекты в рамках областных программ, к примеру, такие как расселение детей-сирот. Но мне лично понравился объект не связанный с муниципальной стройкой, но серьезный для района и области. Это тепличные хозяйства. Инвестиции в проект составили более 5 млрд. рублей. И мы смогли увидеть, как активно идет строительство этого объекта. В целом, впечатление от сегодняшней поездки весьма позитивное: город Бор живет и развивается", - сказал Александр Шаронов.