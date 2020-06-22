"Без сильного гражданского общества не может быть сильного государства", - Олег Лавричев Политика

"Без сильного гражданского общества не может быть сильного государства" заявил председатель попечительского совета Благотворительного фонда по восстановлению Спасо-Преображенского мужского монастыря, инициатор программы "БлагоДарите", нацеленной на помощь арзамасскому социальному приюту, обладатель серебряной медали второй степени "Благотворитель земли Нижегородской" Олег Лавричев, комментируя важность поправок в Конституцию РФ, касающихся развития гражданского общества, волонтерства и НКО.

"Последние месяцы показали, как много в нашей стране людей с активной жизненной позицией. Я помогаю волонтерскому центру с приобретением продуктовых наборов и вижу, сколько полезного делают добровольцы и члены некоммерческих организаций. Они трудятся в больницах, развозят нуждающимся гуманитарную помощь от соцзащиты и частных спонсоров, готовят еду для престарелых. Их роль огромна, и важно подчеркнуть это законодательно", - сказал Олег Лавричев.

"В настоящее время многие добрые начинания порой опираются на голый энтузиазм организаторов и ограничены имеющимися у участников ресурсами либо выигранными грантами. Поправки в Конституцию, инициированные президентом России Владимиром Путиным, не только обеспечат новый уровень поддержки волонтерских и некоммерческих организаций, но и дадут им право влиять на социальную политику государства", - считает он.

Как отметил Олег Лавричев, волонтерское движение стало развиваться в нашей стране относительно недавно – около 25 лет назад, "но сейчас уже невозможно представить социальную жизнь без добровольцев".

"Они стали огромной, лучшей частью нашего общества и неотделимы от него. Волонтерство теперь - это норма жизни, и настало время эту норму закрепить в Основном законе государства, признавая ее важность и открывая перед конструктивными начинаниями больше возможностей. Добровольческие и некоммерческие организации прирастают огромными темпами. Сегодня в стране 15 миллионов волонтеров. Это настоящая "армия добра", поддержать которую я считаю очень правильным. Поэтому 1 июля я приду на избирательный участок и проголосую за поправки в Конституцию. Чего желаю и вам!" - резюмировал Олег Лавричев.