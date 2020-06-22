Последние новости рубрики Политика
24 июня 2020 10:08  [80] "Решения Владимира Путина окажут серьезное влияние на ситуацию с орфанными заболеваниями", - Глеб Никитин
23 июня 2020 18:42  [471] От четырех до десяти наблюдателей будут работать на избирательных участках Нижегородской области
23 июня 2020 17:04  [325] "Общественное наблюдение за голосованием будет проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - Валентина Цывова
23 июня 2020 16:42  [392] Проголосовать за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" можно 1 июля
23 июня 2020 15:35  [244] "Оптимизация количества городских чиновников закономерна и необходима", - Андрей Дахин
23 июня 2020 15:20  [209] Выборы депутатов Думы Дзержинска VII созыва назначены на 13 сентября
23 июня 2020 14:24  [239] Дзержинская дума приняла отчет главы города
23 июня 2020 13:29  [306] Нижегородская дума утвердила дату выборов депутатов VII созыва
23 июня 2020 12:59  [244] "Без сильного гражданского общества не может быть сильного государства", - Олег Лавричев
23 июня 2020 12:40  [554] Гордума назначила Екатерину Аширову членом нижегородского избиркома
Политика

"Решения Владимира Путина окажут серьезное влияние на ситуацию с орфанными заболеваниями", - Глеб Никитин

24 июня 2020 10:08  [80] Политика
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Решения президента России Владимира Путина окажут серьезное влияние на ситуацию с орфанными заболеваниями. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам обращения президента к гражданам России.

"Владимир Путин вновь представил абсолютно конкретные меры по поддержке граждан и экономики в непростых условиях. Это именно то, чего ждут сейчас люди. Меня, думаю, как и многих моих коллег-губернаторов, особенно воодушевила мера по направлению дополнительных средств на лечение детей с орфанными заболеваниями", - сказал Глеб Никитин.

"Далеко не всегда средств региональных бюджетов хватает на то, чтобы предоставить по-настоящему качественное лечение и закупить самые современные препараты. Нередко стоимость курсов таких лекарств достигает десятков миллионов рублей. Благодаря решению президента удастся получить дополнительные средства. Сейчас мы производим перенастройку всей системы социальной помощи в регионе и готовы быть пилотным регионом во всех начинаниях, связанных с людьми, которые нуждаются в особом внимании", - добавил губернатор.

"Радует, что президент принял решение о новых мерах поддержки для семей с детьми. Это не только станет для них финансовым подспорьем, но и улучшит общую экономическую ситуацию за счет повышения покупательской способности. Сейчас у нас все активнее начинает работать сфера услуг, и предприниматели нуждаются в покупателях и клиентах. Очень важными являются меры по поддержке бизнеса, особенно это касается IT-сферы. У нас в регионе это значительная часть экономики, и создание комфортных условий для работы IT-компаний крайне важно для дальнейшего развития отрасли", - подытожил Глеб Никитин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph