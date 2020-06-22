"Решения Владимира Путина окажут серьезное влияние на ситуацию с орфанными заболеваниями", - Глеб Никитин Политика

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Решения президента России Владимира Путина окажут серьезное влияние на ситуацию с орфанными заболеваниями. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам обращения президента к гражданам России.

"Владимир Путин вновь представил абсолютно конкретные меры по поддержке граждан и экономики в непростых условиях. Это именно то, чего ждут сейчас люди. Меня, думаю, как и многих моих коллег-губернаторов, особенно воодушевила мера по направлению дополнительных средств на лечение детей с орфанными заболеваниями", - сказал Глеб Никитин.

"Далеко не всегда средств региональных бюджетов хватает на то, чтобы предоставить по-настоящему качественное лечение и закупить самые современные препараты. Нередко стоимость курсов таких лекарств достигает десятков миллионов рублей. Благодаря решению президента удастся получить дополнительные средства. Сейчас мы производим перенастройку всей системы социальной помощи в регионе и готовы быть пилотным регионом во всех начинаниях, связанных с людьми, которые нуждаются в особом внимании", - добавил губернатор.

"Радует, что президент принял решение о новых мерах поддержки для семей с детьми. Это не только станет для них финансовым подспорьем, но и улучшит общую экономическую ситуацию за счет повышения покупательской способности. Сейчас у нас все активнее начинает работать сфера услуг, и предприниматели нуждаются в покупателях и клиентах. Очень важными являются меры по поддержке бизнеса, особенно это касается IT-сферы. У нас в регионе это значительная часть экономики, и создание комфортных условий для работы IT-компаний крайне важно для дальнейшего развития отрасли", - подытожил Глеб Никитин.