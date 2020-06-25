Глеб Никитин рассказал о значении поправок в Конституцию РФ для Нижегородской области Политика

Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о значении поправок в Конституцию России для Нижегородской области.

Прежде всего, глава региона отметил особую роль поправок, касающихся укрепления семейных ценностей.

"Для Нижегородской области огромное значение имеет закрепление в Основном законе мер по поддержке детства и материнства. Приоритет семейных ценностей, социальные гарантии, развитие детской медицины – все это абсолютно конкретные положения, способные качественно улучшить ситуацию в сфере демографии. Мы говорим не столько о росте рождаемости, сколько о ценности каждого ребенка для общества и страны. Уверен, что позиция государства может помочь многим людям в принятии решений о создании или расширении семьи", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что благодаря поправкам Конституция России обретает индивидуальные черты, отличающие ее от конституций других стран.

"Уверен, что для нижегородцев большое значение имеет защита исторической памяти. Сотни тысяч горьковчан сражались на фронтах Великой Отечественной войны, и мы понимаем, что даже спустя века их подвиг не должен быть забыт или искажен. Сегодня в мире предпринимаются попытки пересмотреть роль России в мировой истории, поэтому очень важно сохранять правду. Много значимого привносят поправки в политическое устройство страны. Больше полномочий получат представительные органы власти. Все это повышает роль граждан в управлении страной", - добавил Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что выбор в процессе голосования, безусловно, остается за каждым гражданином. "От гражданской позиции жителей России зависит будущее нашей страны", - подытожил он.