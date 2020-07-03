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Общество

"Семья была, есть и будет незыблемой основой человеческой жизни", - Евгений Лебедев

08 июля 2020 09:22  [67] Общество

"Как бы стремительно не развивался мир, какие бы глобальные изменения в нем не происходили, семья была, есть и будет незыблемой основой человеческой жизни, связующим звеном разных поколений, хранительницей нравственных устоев и культурных традиций", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, поздравляя нижегородцев с Днем семьи, любви и верности.

"Праздник, напоминающий нам об истинных семейных ценностях, мы отмечаем в день памяти православных святых Петра и Февронии Муромских. Они пронесли супружескую любовь и верность через всю свою жизнь и по сей день история их союза служит олицетворением семейного счастья и согласия", - напомнил он.

"Родительский дом всегда остается для каждого самым уютным и надежным местом. Здесь мы находим поддержку и заботу, черпаем силы, просим совета. В этот замечательный день желаю каждой семье счастья, взаимопонимания и радости!", - добавил Евгений Лебедев.

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