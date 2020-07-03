"Во все времена морской и речной флот был частью экономики в транспортной системе государства", - Евгений Лебедев Общество

Евгений Лебедев Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем работников морского и речного флота

"Во все времена морской и речной флот был и остается неотъемлемой частью экономики, играющей ключевую роль в обеспечении транспортной системы государства. Благодаря ему осуществляются пассажирские и грузовые перевозки, расширяются связи, развивается индустрия отдыха и путешествий", - говорится в поздравлении.

"Наш регион тесно связан с этим праздником. Расположенный на пересечения рек Волги и Оки, город Нижний Новгород издавна славился как один из крупных центров судоходства и судостроения. Сегодня в регионе успешно работают крупные судоходные компании и предприятия, а нижегородские учебные заведения водного транспорта стали настоящей кузницей профессиональных кадров, известной далеко за пределами области", - отметил Евгений Лебедев.

"В этот день выражаю слова глубокой благодарности всем работникам и ветеранам морского и речного флота за созидательный и кропотливый труд, верность своей профессии и сохранение традиций. Пусть во всех делах вас сопровождает попутный ветер и всегда будет семь футов под килем!", - завершил свое поздравление спикер регионального парламента.