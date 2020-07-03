"Более 270 тысяч жителей региона приняли участие в выборе территорий для благоустройства", - Глеб Никитин Общество

В рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2021 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", приняло участие более 270 тысяч нижегородцев. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В 2020-м мы провели рейтинговое голосование раньше, чем в прошлом году. Это позволит уже к декабрю завершить обсуждение концепций благоустройства выбранных территорий с жителями и в следующем году приступить к работам раньше, как только установится хорошая погода", - отметил Глеб Никитин.

Рейтинговое голосование проходило с 23 июня по 6 июля 2020 года в 18 городах региона с численностью населения свыше 20 тысяч человек на портале golosza.ru. Сделать выбор также можно было 1 июля на избирательных участках, где проходило голосование за поправки в Конституцию РФ. В очном голосовании приняли участие порядка 180 тысяч жителей региона.

"Мнения людей являются определяющими в вопросах благоустройства. Практика показала, что в тех районах, где жители активно принимали участие в голосовании, а затем – и в обсуждении, в формировании проекта благоустройства, места отдыха получались максимально комфортными и теперь пользуются большой популярностью. Именно такого результата нам необходимо достичь, реализуя национальный проект", - добавил Глеб Никитин.

Как сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Чертков, Лысково, Заволжье и Павлово, а также Сормовский и Советский районы областного центра стали лидерами активности в рейтинговом голосовании. Он напомнил, что электронным способом отбор объектов проводится в регионе во второй раз, такой способ уже доказал свою эффективность.

"Многие нижегородцы убедились, что этот формат гораздо проще и дает больше возможностей. Можно было выбрать не только две территории, которые необходимо преобразить в будущем, но и их функциональные зоны - детские, спортивные площадки, фонтаны, прогулочные зоны, которые там должны появиться", - рассказал Андрей Чертков.

В этом году в перечень голосования вошли 132 объекта, 62 из них находятся в Нижнем Новгороде, 70 — в Нижегородской области.

"Теперь, после окончания голосования, все муниципалитеты должны провести общественные комиссии и, опираясь на выбор жителей, окончательно определить территории, которые будут благоустроены в 2021 году", - добавил глава региона Глеб Никитин.

Принять участие в голосовании могли граждане России в возрасте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором оно проводится.