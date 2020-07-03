Популярные комментарии за год
26 марта 2020 15:52  [18136] "Региональный маткапитал в размере 100 тысяч рублей при рождении третьего ребенка будут выплачивать до конца 2026 года", - Евгений Лебедев
12 мая 2020 10:31  [6087] "В Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности", - Глеб Никитин
01 августа 2019 11:14  [4994] "Благодаря преподобному Серафиму Саровскому в Дивееве возник важнейший духовный центр России", - Евгений Лебедев
10 октября 2019 19:48  [4221] "Форум "Россия - спортивная держава" даст дополнительные возможности для развития спорта в регионе", - Денис Москвин
09 августа 2019 15:13  [3628] "Детское отделение поликлиники Ветлужской ЦРБ будет обновлено в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - Глеб Никитин
24 июля 2019 17:02  [3201] "Только введение персональной ответственности сможет принести адекватный результат в борьбе с нелегальным алкогольным бизнесом", - Василий Суханов
15 января 2020 17:09  [2897] "Важно, что президент считает вопросы реформирования первичного звена здравоохранения приоритетными", - Александр Разумовский
11 июля 2019 12:43  [2783] Стратегия "Единой России" сегодня должна сосредоточиться на выявлении и профилактике соцпроблематики, - Евгений Семенов
10 октября 2019 13:02  [2749] "Поставленные международным форумом "Россия - спортивная держава" задачи отвечают вызовам времени", - Евгений Лебедев
25 марта 2020 17:28  [2375] "Распространители фейков о коронавирусе должны нести ответственность за свои действия", - Глеб Никитин
Последние новости рубрики Общество
08 июля 2020 10:59  [56] Тепловые нагрузки пяти котельных в Нижнем Новгороде переведены на Сормовскую ТЭЦ
08 июля 2020 10:36  [70] Дороги вдоль ул.Головнина в Нижнем Новгороде будут частично перекрыты в июле-сентябре
08 июля 2020 10:21  [73] "Мы отмечаем сегодня молодой праздник, но его роль теперь обретает новый смысл", - Юрий Шалабаев
08 июля 2020 09:57  [82] Общественные обсуждения будущих локаций в нижегородском парке "Швейцария" стартуют 8 июля
08 июля 2020 09:22  [100] "Семья была, есть и будет незыблемой основой человеческой жизни", - Евгений Лебедев
08 июля 2020 09:15  [117] Еще один очаг вируса АЧС выявлен в Нижегородской области
08 июля 2020 08:08  [163] "Ничего в мире нет важнее семьи", - Глеб Никитин
07 июля 2020 19:03  [1403] Нижний сегодня: главные события дня
07 июля 2020 16:54  [445] Онищенко считает, что россияне летом выработают иммунитет к COVID-19, но осенью инфекция вернется
07 июля 2020 16:48  [240] "Более 300 молодых специалистов на селе получают господдержку", - Глеб Никитин
Общество

"Мы отмечаем сегодня молодой праздник, но его роль теперь обретает новый смысл", - Юрий Шалабаев

08 июля 2020 10:21  [73] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

И.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил жителей города с Днем семьи, любви и верности.

"Мы отмечаем сегодня молодой праздник, но его роль теперь обретает новый смысл. Защита семейных ценностей, института брака и создание условий для достойного воспитания детей в семье теперь закреплены на конституционном уровне.

Семья - это та крепость, в которой мы находим защиту в период невзгод, и одновременно тот огонь, который даёт вдохновение для работы и творчества.

Особые поздравления - парам, которые прожили в любви и согласии многие годы. Если и ваши родители - в числе таких счастливых людей, обязательно поздравьте их сегодня и поблагодарите за пример, который они дают нам всем. И, конечно, отдельная благодарность многодетным семьям и приемным родителям! Тем, кто только начинает свой путь рука об руку, желаю пронести свои чувства через многие годы, укрепляя любовь и уважение друг к другу", - отмечается в поздравлении.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph