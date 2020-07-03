"Мы отмечаем сегодня молодой праздник, но его роль теперь обретает новый смысл", - Юрий Шалабаев Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

И.п. главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил жителей города с Днем семьи, любви и верности.

"Мы отмечаем сегодня молодой праздник, но его роль теперь обретает новый смысл. Защита семейных ценностей, института брака и создание условий для достойного воспитания детей в семье теперь закреплены на конституционном уровне.

Семья - это та крепость, в которой мы находим защиту в период невзгод, и одновременно тот огонь, который даёт вдохновение для работы и творчества.

Особые поздравления - парам, которые прожили в любви и согласии многие годы. Если и ваши родители - в числе таких счастливых людей, обязательно поздравьте их сегодня и поблагодарите за пример, который они дают нам всем. И, конечно, отдельная благодарность многодетным семьям и приемным родителям! Тем, кто только начинает свой путь рука об руку, желаю пронести свои чувства через многие годы, укрепляя любовь и уважение друг к другу", - отмечается в поздравлении.