Нижний сегодня: главные события дня Общество

Стали известны новые данные о нижегородцах, заболевших коронавирусом

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 19 241 человек, в том числе 217 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Нижний Новгород пятый месяц удерживает лидерство по заболеваемости COVID-19

Сейчас в Нижнем Новгороде зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусом по сравнению с другими территориями области. Так было с начала пандемии - первый заболевший коронавирусной инфекцией был зафиксирован именно в областном центре.

Гендиректор "Газпром трансгаз НН" Вячеслав Югай арестован по делу о взятничестве

Вячеслав Югай, а также несколько руководителей компании обвиняются в получении и вымогательстве взяток в крупном размере (п.п. "а, б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) за подключение объектов к газу. Сегодня суд заключил Югая под стражу на 1 месяц и 10 суток, то есть с 7 июля по 17 августа включительно.

Ограничений все меньше: магазины разрешено открыть в нижегородских ТЦ

Внесены изменения в Указ Губернатора "О введении режима повышенной готовности", согласно которым объекты розничной торговли региона могут возобновить свою работу, но при определенном условии. Для этого зоны обслуживания посетителей и входы в магазин должны быть оснащены системой видеонаблюдения, подключенной к системе видеоаналитики министерства информационных технологий и связи Нижегородской области.

Новая остановка "Окский берег" появилась в Нижнем Новгороде

Дополнительную остановку "Окский берег" Горьковская железная дорога вводит с 8 июля для поездов Приокской линии. Остановочный пункт "Окский берег" располагается рядом с остановкой общественного транспорта "Деревня Кусаковка", вблизи жилых комплексов "Окский берег" и "Солнечный".

Стали известны пляжи, которые можно посещать в Нижнем Новгороде

Пляжный сезон в условиях повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции открыт с 12 июня. Между тем, открытие пляжного сезона не означает, что жители Нижегородской области могут купаться в водоемах региона. Для этого необходимо разрешение Роспотребнадзора, которое пока не получено.

Нижегородские власти нашли инвестора для реставрации ДК им.Ленина

Потенциальный инвестор уже готовит проект с сохранением внешнего вида объекта культурного наследия. Реставрация ДК планируется к 800-летию города. По предварительным расчётам, на это потребуется более 1 млрд рублей.

Производство профилей из алюминиевых сплавов хотят создать на Бору за 1,1 млрд рублей

ООО "Завод Формпласт" планирует инвестировать 1,09 млрд рублей в создание комплекса по производству прессованных профилей из алюминиевых сплавов в городе Бор. Сегодня совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил компании земельный участок для создания данного производства.

Мошенники вновь обманули нижегородцев при заказе пиццы

Мошенники украли у нижегородцев около 18 тысяч рублей при оплате заказа пиццы. Дело в том, что нижегородцы заказали пиццу на сайте-дублере.

Нижегородский земельный совет одобрил 20 заявок для инвестпроектов

Совет одобрил выделение участка под строительство детского сада в историческом центре Нижнего Новгорода, строительства комплекса по производству прессованных профилей из алюминиевых сплавов на Бору, офис врачей общей практики и врачебную амбулаторию в Кстовском районе. Кроме того, в ходе заседания совет наделил статусом социального проект по строительству комплекса, который будет выпускать комплектующие для смартфонов и компьютеров.