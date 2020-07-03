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Политика

"Нижегородская область показала серьезную динамику в рейтинге инвестпривлекательности", - Александр Шаронов

10 июля 2020 14:34  [50] Политика
Александр Шаронов

Александр Шаронов

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области, председатель правления ОАО "НБД-Банк" Александр Шаронов оценил позицию региона в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

"Нижегородская область за год поднялась на 39 позиций, заняв 18-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Динамика налицо, и динамика очень серьезная", - сказал Александр Шаронов.

"За счет чего удалось добиться таких успехов? На мой взгляд, работа со всеми этими рейтингами и институциональными изменениями поставлена в регионе на эффективную основу. Я не самый большой сторонник различных государственных автономных некоммерческих организаций, но в данном случае мы наблюдаем результат деятельности некоторых из них. Правительством Нижегородской области созданы проектные офисы, которые на системной регулярной основе ведут работу по своим направлениям. В частности, это находит отражение в оценках нашего региона извне", - считает эксперт.

"Что нужно сделать, чтобы войти в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов? Для ответа на этот вопрос следует изучить развернутый отчет, ведь в рейтинге учитывается много параметров. 18-е место – это интегрированная оценка, которая определяется набором разных показателей. Затем необходимо изучить, по каким параметрам есть потенциал улучшения и, соответственно, наметить план дальнейшей работы", - пояснил председатель комитета по бюджету регионального парламента.

"Конечно, нельзя в цифрах выразить, как позиция региона в данном рейтинге влияет на решения инвесторов. Но борьба за более высокое место в рейтинге - это, действительно, важная часть работы с инвестором, на которую он обращает внимание, выбирая, в каком регионе развивать бизнес. Это составляющая комплексной системной работы по улучшению инвестиционного имиджа региона", - подытожил Александр Шаронов.

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