Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижний Новгород собрал почти половину COVID-инфицированных жителей региона

По данным на 15 июля, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 20 763 человека, из них 10 020 человек или почти половина проживают в Нижнем Новгороде. За прошедшие сутки в городе подтвердилось 90 случаев заболевания COVID-19.

Нижегородские власти рассказали о новых случаях заражения коронавирусом в регионе

Сегодня – 15 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 20 763 человек, в том числе 229 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Грозовые ливни с градом и сильным ветром надвигаются на Нижний Новгород

Сегодня днем в Нижнем Новгороде и области ожидаются ливни с грозами, а в некоторых районах может пойти град. При этом поднимется сильный юго-восточный ветер с порывами до 13-18 м/с. Таких неблагоприятных погодных условий стоит ожидать до утра 16 июля.

Скончался предприниматель, который арендовал разбившийся в Большеболдинском районе самолет

Скончался частный предприниматель, который арендовал самолет АН-2 и находился в воздушном судне в момент авиакатастрофы на территории Большеболдинского района. Cамолет разбился ранним утром 13 июля. Находящийся в нем 49-летний авиатехник погиб сразу, а предприниматель получил 60% ожогов тела и его доставили в больницу. Сейчас стало известно, что мужчина умер.

"Валдай 45Р" возвращается на регулярные нижегородские маршруты; количество рейсов будет увеличено

Изначально планировалось, что в Городец судна будут выполнять по одному рейсу в неделю (туда и обратно), но из-за высокого спроса принято решение увеличить число рейсов.

Задержан подозреваемый в убийстве девушки, тело которой обнаружено в нижегородском водоеме

Тело девушки со связанными руками и ногами было найдено в водоеме на Малышевских гривах в Автозаводском районе. При этом, на голове у нее был полиэтиленовый пакет. Сейчас задержан мужчина, подозреваемый в содеянном. Он во всем сознался. Мужчина женат и следователи полагают, что именно это и послужило причиной конфликта, так как у них были близкие отношения.

Попасть в Симферополь теперь можно сев на поезд в Нижегородской области

Поезд Симферополь - Вологда будет курсировать раз в три дня и следовать через такие города в Нижегородской области, как Дзержинск и Арзамас, а также станцию Петряевка в Нижнем Новгороде.

Вход в нижегородский парк "Швейцария" временно запрещен

Речь идет о том, что в связи с проведением работ по благоустройству и инженерному обеспечению с 15 июля временно прекращается доступ на территорию парка по адресу: пр. Гагарина, 35.

"Том Сойер Фест Нижний Новгород" получит грантовую поддержку "Команды 800"

В 2020 году при подготовке Нижнего Новгорода к 800-летию планируется продолжить фестиваль "Том Сойер Фест" на территории квартала Церкви Трех Святителей, превратив историческую среду района в достопримечательность.

Самым популярным талисманом Нижнего Новгорода среди участников конкурса является олень

Организаторы конкурса по созданию эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода получают работы от художников, и самым популярным образом города стал символ Нижнего Новгорода и региона – олень.

Нижегородский ТЮЗ в 2021-2022 годах ждет реконструкция

В 2021-2022 годах планируется реставрация фасада и внутренняя отделка театра. Также будет отремонтирована сцена и зрительный зал. В том числе в ТЮЗе заменят кресла, сидение на которых представляет значительное неудобство у взрослых зрителей.