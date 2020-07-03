Нижний сегодня: главные события дня Общество

Не прекращающиеся дожди, грозы и +14° ожидают нижегородцев на текущей неделе

Погода с ежедневными дождями, а иногда и с грозами, ожидает жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе. Температура воздуха будет варьироваться от ночных +14° до +22° днём.

Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах

В Нижегородской области по данным на 20 июля зарегистрировано 21 814 человек зараженных коронавирусом, причем за прошедшие сутки выявлен 191 новый случай.

Реконструкция Центрального рынка планируется в Нижнем Новгороде

Снаружи рынок напоминает начало 90-х годов XX века. Сейчас собственник подготовил проект, прошел все необходимые согласования, осталось выдать разрешение на строительство, чтобы обеспечить развитие этой территории.

Подозреваемый по делу о найденной в нижегородском водоеме девушке может быть причастен к другому эпизоду с 13-летней девочкой

Сейчас 34-летнего мужчину арестовали по подозрению в убийстве девушки, с которой у него были близкие отношения, несмотря на то, что он женат. При этом следователи считают, что мужчина также причастен к изнасилованию 13-летней девочки.

Улица Большая Покровская станет "заметным променадом" до площади Лядова в Нижнем Новгороде

Архитектурное бюро КБ "Стрелка" представило итоговую концепцию развития ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Пространство будет благоустроено в рамках программы "Среда 800" к юбилею города. Архитекторы считают, что улицу необходимо преобразить в "заметный променад", который будет тянуться от площади Лядова.

Опубликован список объектов для благоустройства в Нижнем Новгороде в 2021 году

В 2021 году планируется благоустроить в городе 31 территорию, а в 2020 году - 32 общественных пространства.

Шламонакопитель "Черная дыра" в Дзержинске ликвидируют осенью 2021 года

По изначальному проекту ликвидация должна была завершиться в настоящее время, однако в процессе работ выяснилось, что карстовая глубина шламонакопителя в некоторых местах глубже, чем предполагалось и это повлияло на удорожание и сроки реализации проекта.

Причиной взрыва газа в доме по ул.Краснодонцев в Нижнем Новгороде могло стать оборудование от аферистов

Взрыв бытового газа произошел в квартире на шестом этаже дома №17 по ул. Краснодонцев 11 июля 2020 года. Ключевой версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, который хозяева квартиры купили у ходивших по дому якобы представителей газовой компании. По версии следствия, компания имеет сугубо формальный адрес в Нижнем Новгороде, но фактически базируется совершенно в другом регионе.

Около 2 млрд рублей потребовалось на рекультивацию полигона "Игумново" в Дзержинске

Из общего объема средств 74% составило федеральное финансирование, еще 26% - областное. Рекультивация свалки завершилась в мае, но из-за ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, об этом стало известно только сейчас.

Правительство России одобрило 329,4 млн рублей на ликвидацию нижегородской Шуваловской свалки

Распоряжение о выделении средств уже подписано правительством России. В ближайшее будет подписано соглашение с Минприроды РФ, заключен контракт и уже в этом году.