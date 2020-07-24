Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижний Новгород собрал половину заболевших COVID-19 жителей региона

По данным на 29 июля в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 23 489 человек. Из них почти половина, или 11 392 человека проживают в Нижнем Новгороде. Это число по сравнению со вчерашним днем выросло на 54.

Стало известно новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев

Сегодня – 29 июля, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 23 489 человек, в том числе 154 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Глеб Никитин отчитается перед ЗС НО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступит с отчетом о работе правительства региона в 2019 году перед депутатами Законодательного собрания. Заседание пройдет в режиме видеоконференцсвязи 30 июля 2020 года. Глеб Никитин говорит, что сейчас появилась возможность не только оценить итоги 2019 года, но и понять, как регион справился с новыми вызовами.

Сбавьте скорость: "лежачие полицейские" установили вдоль нижегородского ЖК "Седьмое небо"

На решение об оборудовании набережной "лежачими полицейскими" повлияли многочисленные просьбы жителей микрорайона "Седьмое небо". Нижегородцы рассказали, что на набережной автолюбители зачастую нарушали скоростной режим.

Дзержинский ФОК подал в суд на Филиппа Киркорова

Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда Нижегородской области. Причина искового заявления не поясняется, однако дело размещено в разделе "Экономические споры по гражданским правоотношениям". Сумма исковых требований - 50 тысяч рублей. Иск будет рассматриваться в арбитражном суде Москвы.

Вероятность ЧС увеличивается - на Нижний Новгород надвигаются грозы

Региональное ГУ МЧС сообщает, что до вечера 29 июля нижегородцам стоит ожидать грозы, а перед этим ведомство предупреждало об аномальной жаре днем 29 июня.

Нижегородский минобр разъяснил организацию учебного процесса в школах с 1 сентября

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин рассказал, как будет организована учеба в школах региона с 1 сентября. Он поделился изменениями, которые ожидают учащихся в образовательных организациях.

Крупный астероид сблизится с Землей 5 августа

Речь идет о небесном теле диаметром от 84 до 190 м, получившем название 2009 PQ1. Астероид пролетит на расстоянии 3,2 млн км от Земли со скоростью 13,4 км/c.

Названа предварительная причина пожара в нижегородском Литературном музее

Предварительная причина возгорания - неисправное электрооборудование.

Строительство развязки на Циолковского начнется только после организации объезда по ул.Новосоветской

В настоящее время подрядчик уже получил разрешение на строительство транспортной развязки, однако возведение объекта не начнется, пока не будет решен вопрос с минимизацией неудобств передвижения по дороге для жителей.