Дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Мордовии Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Ремонт дороги Починки-Саитовка-граница с Республикой Мордовия завершился в Починковском районе Нижегородской области. В нормативное состояние привели 7,1 км трассы, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Эта дорога связывает Нижегородскую область с Мордовией. И раньше часть покрытия была из щебня, теперь же оно полностью из асфальтобетона. Благодаря ремонту дороги сообщение между двумя регионами станет безопаснее, а людям будет удобнее путешествовать", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках ремонта на участке дороги засыпали ямы и провалы щебнем, уложили новое асфальтобетонное покрытие, выполнили подсыпку и планировку обочин. Кроме того, была нанесена горизонтальная разметка со светоотражающими элементами. Стоимость работ по госконтракту составила 32,9 млн рублей.

Общая региональная ремонтная программа на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км. В 2019 году было отремонтировано 828 км.

Ремонт другого участка дороги Теньгушево-Вознесенское при въезде со стороны Мордовии завершается. Протяженность дороги составляет 2,2 км.

Также интенсивный участок дороги отремонтировали в Вознесенском районе.

В конце июля был отремонтирован участок дороги Пильна-Сеченово. Завершен ремонт дороги Линда-Городец-Заволжье.

Мост начали строить для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Также началось строительство дороги в деревне Ольгино (строительство четырехполосной двухуровневой транспортной развязки протяженностью 1,5 км завершится к концу 2021 года). Продолжается строительство дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово-Золотово (ее планируют достроить в 2020 году). Кроме того, строительство развязки по ул.Циолковского началось 1 августа (завершить строительство согласно контракту должны в 2022 году).