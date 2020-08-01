Нижний сегодня: главные события дня Общество

Стало известно новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 25 252 человек, в том числе 124 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 119.

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 49 жителей Нижнего Новгорода

По данным на среду 12 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 12 350 заболевших COVID-19 — это на 49 человек больше, чем вчера.

Житель Кулебак нашел 150 тысяч рублей

Мужчина обнаружил на полу в автобусе барсетку и взял из нее деньги, не пытаясь найти хозяина имущества, что является уголовным преступлением по статье "Кража". В итоге дело дошло до суда.

Обнародована программа Дня города Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода предоставила подробную программу празднования Дня города. Праздничные мероприятия начнутся 15 августа в 09:00, а закончатся после 22:00.

Объявлен конкурс на должность замглавы Нижнего Новгорода

В подчинении у него будут департаменты образования, культуры и спорта, а также социальной политики. Заместителя главы выберут по конкурсу "Команды Правительства".

Нижегородские вузы готовы к началу учебного года в очном режиме

Руководители всех вузов Нижегородской области доложили о высокой степени готовности к принятию всех необходимых мер по соблюдению санитарно-гигиенических норм накануне нового учебного года. Нижегородские вузы готовы объединить свои усилия и наработки в вопросах профилактики COVID-19.

Грозовые ливни и сильный северный ветер надвигаются на Нижний Новгород

С 12 до 13 августа в Нижнем Новгороде ожидаются ливни, которые будут сопровождаться грозами. При этом прогнозируется сильный северный ветер с порывами до 17 м/с. Такие неблагоприятные погодные явления могут стать причиной чрезвычайных ситуаций.

Никита Злобин уходит с должности руководителя НПАТ

Никита Злобин, работая в МП "Нижегородпассажиравтотранс", занимал должность и.о. гендиректора предприятия. Он написал заявление по собственному желанию, проработав в должности около года.