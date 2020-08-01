Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородские власти рассказали об обстановке с коронавирусом

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 25 382 человек, в том числе 130 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки. Вчера было зарегистрировано 124 новых случая.

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 57 жителей Нижнего Новгорода

По данным на четверг 13 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 12 407 заболевших COVID-19 — это на 57 человек больше, чем вчера.

Дожди и северный ветер в Нижнем Новгороде усилятся к вечеру и продлятся до утра 14 августа

Идущий 13 августа дождь к вечеру усилится до ливня. При этом его станет сопровождать северный ветер с порывами до 15 м/с. Такая погода продлится до утра следующего дня. МЧС предупреждает, что неблагоприятные погодные явления могут спровоцировать чрезвычайные ситуации.

Двух нижегородцев на надувном матрасе унесло в море в Сочи

Отдыхающие в Сочи нижегородцы, предположительно в нетрезвом состоянии, плавали на матрасе в районе пляжа "Лазаревский 2", когда их стало уносить течением все дальше от берега. К спасателям обратилась жена одного из пострадавших. Для того, чтобы вернуть нижегородцев на сушу, пришлось использовать катер. Мужчин подобрали в удалении одного километра от берега.

"Карповский рынок" приступил к переезду на новый участок

Необходимость переезда "Карповского рынка" обусловлена тем, что освобождаемая территория, согласно генеральному плану Нижнего Новгорода, стала территорией развития, где осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения.

Житель Краснобаковского района получил 6 лет колонии за покушение на убийство главы сельской администрации

Нетрезвый мужчина в кабинете главы администрации Шеманихинского сельского совета Краснобаковского района направил пистолет ему в голову, угрожая при этом. Глава сельской администрации оказал активное сопротивление. В процессе борьбы произошел выстрел, но оружие удалось отобрать.

Сразу два сообщения о минировании поступило нижегородским спасателям 13 августа

Неизвестные позвонили правоохранителям в промежуток с 8 до 9 утра и сказали, что на вокзале в Дзержинске и здании областного суда в Нижнем Новгороде заложены бомбы. Позже выяснилось, что аналогичный звонок поступил о бомбе в аэропорту. В итоге после обследования объектов выяснилось, что сообщения были ложными.

Реконструкция соборной площади в Арзамасе запланирована на 2021 год

Проект предусматривает сохранение масштаба и архитектурного стиля Соборной площади и ее торговых функций. Стилистически неподходящие торговые павильоны при необходимости планируется заменить на мобильные киоски, созданные в старинной манере. Городские пространства предполагается оформить в едином стиле с использованием одинаковых фонарей, скамеек, ограждений и каменных клумб озеленения. Для оформления пространств и разделения проезжей и пешеходной части предусмотрено мощение площади и улиц.

Взрослое население Нижегородской области может возобновить диспансеризацию

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о возобновлении приостановленных ранее из-за распространения коронавирусной инфекции профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Однако диспансеризацию пока не могут пройти граждане в возрасте 65 лет и старше, а также лица из группы риска, имеющие хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Они смогут возобновить этот процесс только после полного снятия ограничений по COVID-19.

Олег Дрига возглавит "Нижегородпассажиравтотранс"

Руководитель МУП "Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт" Олег Дрига возглавит НПАТ. Бывший руководитель предприятия Никита Злобин уходит с должности по собственному желанию. Последний день его работы - 14 августа 2020 года.

Разлившаяся неизвестная жидкость горит около одного из домов в Дзержинске (ВИДЕО)

Около дома №1 на ул 1 Мая в Дзержинске горит разлившаяся неизвестная жидкость. При горении жидкость интенсивно испаряется. Площадь розлива составляет 50 кв. метров.