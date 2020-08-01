Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился еще у 187 жителей Нижнего Новгорода

По данным на понедельник 17 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 12 650 заболевших COVID-19 — это на 187 человек больше, чем в пятницу 14 августа.

Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 25 878 человек, что на 120 случаев больше, чем два дня назад, то есть субботу и воскресенье.

Евгений Люлин задекларировал наибольший доход среди заместителей губернатора Нижегородской области

На сайте правительства опубликована информация о доходах всех заместителей губернатора Нижегородской области.

Ни холодно, ни жарко, но летняя погода для нижегородцев еще не закончилась

После дождливой и не привычно холодной для августа погоды, в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе наконец-то наступят солнечные дни, которые, однако, не будут сопровождать аномальные жаркие температуры.

Четыре часа тушили пожар на складе лакокрасочных материалов в Канавинском районе

Сообщение о пожаре на складе, расположенном в пер.Спортсменский, д.12Б, поступило сегодня 16:08. Когда сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, имущество склада горело на площади 600 м.кв. В это время пожару был присвоен ранг №2. Уже 16:56 ранг пожара повысился до №3. Здание продолжало гореть, и было принято решение привлечь к тушению огня пожарный поезд, который прибыл на место ЧП в 17:46. В 20:00 пожар полностью ликвидирован.

"Часть школ Нижнего Новгорода не будут открыты 1 сентября", - Сергей Злобин

Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин рассказал, в каких школах Нижнего Новгорода к 1 сентября не закончится ремонт.

Стала известна категория школьников, нуждающаяся в справке об отсутствии COVID-19

Новый временный СанПиН обязывает принести справки об отсутствии заболевания лишь тех детей, которые перенесли коронавирус, или которые находились в контакте с больным COVID-19.

Глеб Никитин пообещал разобраться с проблемами подземных переходов на Московском вокзале

Подписчик губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в соцсети Instagram рассказал, что в одном из подземных переходов живут бездомные, которые вызывают дискомфорт у нижегородцев и гостей города, приезжающих на ж/д вокзал. Также он пожаловался на грязь и запах. Глеб Никитин в ответ написал, что проверит эту информацию и поручит навести порядок.

Фура столкнулась с рейсовым автобусом около Дзержинска, есть пострадавшие

Сегодня около Дзержинска грузовик Хино врезался в автобус МАЗ (307 маршрут), в котором находились 12 пассажиров. В результате столкновения пять из них были госпитализированы.

Воссоздание "Шахматного дома" в Нижнем Новгороде продолжит другой подрядчик

Бывший подрядчик по восстановлению объекта культурного наследия расторг контракт с владельцем "Шахматного дома", поэтому заключен новый контракт с "другой подрядной организацией, имеющей лицензию Министерства культуры РФ для работы на объектах культурного наследия".

Завоз пингвинов в зоопарк "Лимпопо" откладывается на неопределенный срок

"Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов", которая занимается распределением птиц, пока отказывает зоопарку в разрешении на ввоз пингвинов. На это, в том числе, повлияла пандемия коронавируса. Но зоопарк продолжит добиваться заселения пингвинов.

Морских котиков заселят в пингвинарий зоопарка "Лимпопо"

Для двух новоприобретенных животных ранее построенный пингвинариум будет модернизирован – расширена входная дверь и установлена дополнительная емкость для подсаливания воды. Однако, если зоопарк получит разрешение на заселение пингвинов, котикам придется переехать в новый вольер, который построят для них отдельно.