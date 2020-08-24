Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 65 жителей Нижнего Новгорода

По данным на среду 26 августа, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 13 237 заболевших COVID-19 — это на 65 человек больше, чем вчера, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 26 995 человек.

Стали известны новые данные по заразившимся коронавирусом нижегородцам

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 26 995 человек, в том числе 129 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки. Вчера было зарегистрировано 122 новых случаев COVID-19.

Власти рассказали о способе введения пятидневки в школах Нижнего Новгорода

Данное решение принимается на уровне образовательной организации, поскольку формат как пятидневной, так и шестидневной учебной недели допустим в рамках федерального образовательного стандарта.

Вторую смену в нижегородских школах могут отменить в ближайшие годы

В нижегородской области в ближайшее время планируется строительство нескольких новых школ. Предполагается, что после ввода объектов образования в эксплуатацию потребность во вторых сменах отпадет.

Нижегородские школьники могут по желанию продолжить с 1 сентября учиться дистанционно

Нижегородские школьники по желанию родителей могут продолжить с 1 сентября дистанционное образование, поскольку существует такая форма, как семейное обучение. Родители пишут заявление, и ребенок перестает посещать школу.

Нижегородские школьники осенью не будут получать оценки за ВПР

Нижегородские школьники не будут получать оценки за всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2020 году. Как пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, ВПР необходимы, чтобы понять уровень знания детей и понять - какие предметы и направления необходимо "подтянуть".

Линейки в нижегородских школах пройдут только для первого и выпускных классов

Линейки в нижегородских школах 1 сентября пройдут только для первого и выпускных классов, у остальных вместо торжественной линейки пройдут классные часы, в ходе которых пройдут уроки Победы "Помнить – значит жить".

Судоверфь под Богородском построит теплоходы для внутренних водных путей РФ

Заказчиком строительства выступает ФКУ "Речводпуть". Контракт заключен на 10 судов, которые планируется построить до конца 2022 года. Судна строятся в рамках федерального проекта "Внутренние водные пути" комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Проект предусматривает увеличение пропускной способности внутренних водных путей.

Эксперты выяснили, насколько для нижегородцев подорожали сборы ребенка в школу

Аналитики спрашивали у родителей мегаполисов России, сколько денег было потрачено семьями на подготовку к новому школьному году. Нижний Новгород в этой цепочке находится на 11 месте. Для подготовки ребенка к новому учебному году родители из Нижегородской области в 2020 году потратили в среднем 8 100 рублей. Это всего лишь на 100 рублей больше, чем годом ранее.

Нижегородские вузы рассказали о популярных направлениях обучения

Приемная комиссия на бюджетные места очной формы обучения в нижегородских вузах завершилась на прошлой неделе. О первых итогах журналистам рассказали представители НГЛУ им. Добролюбова, НГТУ им. Алексеева, НГПУ им. Козьмы Минина и ННГАСУ.