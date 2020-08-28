Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 72 жителей Нижнего Новгорода

По данным на среду 28 августа, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 13 370 заболевших COVID-19 — это на 72 человека больше, чем вчера, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области.

Обнародована новая информация о заболевших коронавирусом нижегородцах

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 27 262 человек, в том числе еще 133 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а вчера было зарегистрировано 134 новых случая.

Грозы надвигаются на Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев, что до конца дня 28 августа могут возникнуть чрезвычайные ситуации, которые вызовут грозы.

Нижегородский "вор в законе" пойдет под суд

Нижегородец Виктор Жаринов предстанет перед судом по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии и организации похищения двух человек. Обвиняемый с 2013 года контролировал все криминальные финансовые потоки региона и организовал несколько тяжких и особо тяжких преступлений.

Движение транспорта в районе пл.Сенной будет ограничено с конца августа

Ограничения обусловлены ремонтом инженерных сетей.

Наибольшее число потерявшихся в Нижегородской области зарегистрировано в июле

За 7 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 243 случая пропажи людей. Из них треть - 74 человека - пропали только в июле. По мнению руководителч поисково-спасательного отряда "Волонтер НН" Сергея Шухрина, это связано с действием длительного режима самоизоляции. Он считает, что люди устали сидеть дома и пошли исследовать новые места.

Первые в России новые комплектующие для судов начали производить в Нижегородской области

Валопровод с малошумным винтом регулируемого шага для морских и речных судов изготовлен в АО "Объединение нижегородских судостроителей и судовладельцев". Это импортозамещающее производство.

"Ночь кино – 2020" пройдет в Нижнем Новгороде 29 августа

Посмотреть фильмы можно с 12:00 до 21:00 в группе Центральной городской детской библиотеки имени А.М. Горького соцсети ВКонтакте. Также будут открыты кинотеатры "Буревестник", "Зарница", "Смена" и "Орлёнок".

Вакцинация детей от коронавируса в России пока не планируется

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уверил, что вакцинация детей не состоится до конца 2020 года. Прививки начнутся только после того, как будет изучено влияние препарата на детский организм.

Неизвестные слили нефтеотходы на Бурнаковке в Нижнем Новгороде

Вблизи микрорайона Бурнаковский в Нижнем Новгороде обнаружено "озеро из мазута", которое неприятно пахнет. Сейчас данной ситуацией займется межрайонное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Грузовикам на год ограничат въезд в Навашино

Речь идет об автомобильной дороге Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород на участке от пересечения ул. Трудовой и ул. Заречной в Навашине до пересечения автомобильных дорог 22К-0039 и 22К-0125 в д. Покров. Ограничения обусловлены строительством моста через реку Велетьму.