Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус за сутки подтвердился еще у 64 жителей Нижнего Новгорода

По данным на вторник 1 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 13 626 заболевших COVID-19 - это на 64 человека больше, чем днем ранее, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 27 820 человек.

Движение транспорта на участке ул. Циолковского будет запрещено с середины сентября до мая 2021 года

Администрация Нижнего Новгорода выпустила официальное постановление о перекрытии дороги на ул. Циолковского (на участке дороги от ул.Культуры до ул.Торфяной). Участок будет закрыт с середины сентября до мая 2021 года. Здесь начнется масштабное строительство многоуровневой транспортной развязки.

Нижегородский маршрут Т-89 возобновил работу с 1 сентября

В апреле текущего года — во время активной пандемии коронавируса, автобусы долгое время отсутствовали на данном маршруте, поэтому у частного перевозчика отозвали разрешение на его обслуживание. Однако из-за многочисленных обращений нижегородцев маршрут передали другому перевозчику.

Названо новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 27 82 человек, в том числе 132 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а 138 новых случаев — днем ранее.

Ласковое тепло и утренние туманы – такой сентябрь обещают синоптики нижегородцам

Преимущественно теплая и солнечная погода ожидает жителей Нижнего Новгорода в сентябре 2020 года. Первые две недели сентября прогнозируются солнечными и теплыми, а небольшое похолодание ожидается лишь во второй половине месяца.

Первый раз в первый класс

1 сентября – День знаний и традиционных школьных торжественных линеек, но из-за пандемии коронавируса в этом году линейки организуют лишь для первоклассников и учащихся выпускных классов. Как проходило это мероприятие в школе №183 Нижнего Новгорода можно посмотреть в фоторепортаже.

Антракноз земляники выявлен в Сергачском районе

Из-за антракноза земляники (или черной пятнистости) в Сергачском районе установлен карантин на общей площади 24,5 га.

Глеб Никитин принял участие в открытии школы в ЖК "Цветы" Нижнего Новгорода

Школа рассчитана на 1,5 тысячи учеников. Всего на строительство было направлено более 890 млн рублей, из которых свыше 404 млн – из регионального бюджета по нацпроекту "Образование".

Карантин по бешенству установлен в Бутурлинском районе из-за лисы

На период действия карантина на территории запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать животными и продавать молоко. Сроки действия карантина пока не уточняются.

Нижегородка купила у мошенников свадебное платье за 228 тысяч рублей

45-летняя жительница Автозаводского района хотела купить платье в интернет-магазине. В ходе переписки с неизвестными лицами она перешла по ссылкам и ввела реквизиты банка. Таким образом, с ее счета сняли 228 тысяч рублей, однако платье так и не получила.