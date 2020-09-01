Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 63 жителей Нижнего Новгорода

По данным на пятницу 4 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 13 859 заболевших COVID-19 - это на 63 человека больше, чем днем ранее, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 28 255 человек.

Названо новое число нижегородцев, заболевших коронавирусом

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 28 255 человек, в том числе 145 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а 143 случая – днем ранее.

Фестиваль INTERVALS вновь пройдет в Нижнем Новгороде осенью

В этом году в течение трех недель на локациях в центре города будут показаны инсталляции от мировых и российских медиахудожников.

Нижегородские подростки избили водителя такси и угнали автомобиль

Ранним утром 30 августа подростки, находясь около Автозаводского универмага по пр. Октября, напали на водителя такси, избили 52-летнего мужчину, а затем угнали его автомобиль марки Reno.

Фонарные столбы в Нижнем Новгороде установили в центре пешеходной дороги

Прокуратура даст правовую оценку действиям администрации Нижнего Новгорода, которая разрешила установить фонарные столбы на пешеходном тротуаре вдоль проезжей части дороги.

Движение транспорта будет ограничено в районе ул.Горького 7-23 сентября

Из-за прокладки водопровода будет закрыт участок дороги по ул. 3-я Ямская - напротив дома №27 по ул.Горького.

Полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем в Нижнем Новгороде (ВИДЕО)

Ранним утром 27 августа 25-летний мужчина проигнорировал жест сотрудника ГИБДД об остановке и продолжил ехать по Сормовскому району на большой скорости. Полицейские организовали преследование. Заметив это, водитель иномарки попытался скрыться.

Новая "выделенка" появится в районе Московского шоссе

Речь идет об участке от Сормовского шоссе до улицы Тонкинской. Планируется, что проект будет реализован во второй половине сентября этого года. На этом участке водители автобусов вынуждены совершать неэффективные маневры, что негативно влияет на безопасность пассажиров.

Бумкомбинат "Волга" вложил 1,5 млрд рублей в увеличение производства газетной бумаги

Новый цех по выпуску термомеханической массы позволит комбинату увеличить выпуск бумаги на 20% - до 320 тысяч тонн в год. новое производство позволит создать около 200 новых рабочих мест и обеспечить более 600 млн рублей налоговых отчислений.

Несколько автобусов перестанут до конца сентября ходить через ул. Страж Революции

С 7 по 27 сентября дорога по улице Страж Революции будет перекрыта на участке напротив дома №21, где установят временный объект инженерной инфраструктуры.