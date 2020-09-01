"Главная мотивация для участия в голосовании – это любовь к родному городу", - Ольга Щетинина Политика

"Ходить на выборы, участвовать в жизни родного города необходимо. Для меня главная мотивация для участия в голосовании — это любовь к родному городу, стремление быть неравнодушным", - уверена заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

"Когда ты чувствуешь себя гражданином, готов работать, появляется возможность вместе с депутатами - теми, кого избирал, кому доверяешь, вместе с городской властью участвовать в развитии города, реализовывать свои идеи, отстаивать свою позицию", - сказала она.

Ольга Щетинина подчеркнула, что досрочное голосование дает возможность проголосовать каждому избирателю.

"Мы уже ознакомились с таким порядком во время голосования за поправки в Конституцию РФ, которое проводилось в течение нескольких дней. И, как мне кажется, это был очень хороший опыт. Коронавирус немного отступил, и мы находимся в другой стадии ограничений, не в режиме самоизоляции, но, тем не менее, угроза заражения еще есть. При соблюдении всех мер предосторожности, используя механизм досрочного голосования, мы можем распределить время посещения участков. Каждый гражданин может прийти на голосование, не рискуя оказаться в очереди, сокращая контакты с посторонними людьми. Кроме того, сейчас ранняя осень – многие в выходные едут на дачу, но и у них есть теперь возможность исполнить свой гражданский долг. Все могут спланировать, в какой день им удобнее прийти", - пояснила Ольга Щетинина.

"Все участки хорошо подготовлены к процедуре. И в дни предварительного голосования, и в единый день голосования - 13 сентября - все помещения обрабатываются и дезинфицируются. На каждом участке установлены рециркуляторы воздуха, раздаются одноразовые ручки, имеются средства индивидуальной защиты: маски, перчатки. В масках работают и члены комиссии, и наблюдатели. Каждого из них проверяют несколько раз в день на предмет наличия или отсутствия признаков какого-либо заболевания, температуры. Для тех, кто пришел на участок, сформированы зоны ожидания. А если человек по каким-то причинам плохо себя чувствует, или речь идет об избирателях солидного возраста – старше 65 лет, можно позвонить в избирательную комиссию и попросить ее представителей прийти на дом. Выездное голосование также предусмотрено", - добавила Ольга Владимировна.