"Евгений Люлин способен придать новый импульс работе Заксобрания", - Андрей Дахин Политика

Политолог, профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Андрей Дахин прокомментировал выдвижение Евгения Люлина на должность председателя Законодательного собрания Нижегородской области.

Напомним, Евгений Люлин победил на довыборах в Заксобрание региона VI созыва в единый день голосования – 13 сентября. Он избирался по одномандатному округу №11 (Дзержинск).

При голосовании по кандидатуре на должность спикера регионального парламента депутат Законодательного собрания Евгений Люлин был избран подавляющим большинством голосов на конференции НРО партии "Единая Россия" 25 сентября.

"Огромный опыт, накопленный Евгением Люлиным в разных сферах, делает его фигуру наиболее подходящей для того, чтобы придать новый импульс работе Законодательного собрания. В федеральной политике сегодня происходят определенные изменения, которые влекут за собой перемены на уровне регионов и муниципалитетов. Наглядными примерами этих процессов стали уже свершившиеся и предстоящие кадровые перестановки в Думе Нижнего Новгорода и в Законодательном собрании Нижегородской области", - считает Андрей Дахин.

"Конституционные поправки прошли под знаком введения новых элементов публичной власти в России. И с этим связано некое уточнение функций ветвей исполнительной и законодательной власти на региональном и местном уровнях. Возможно, в ближайшее время мы увидим некоторое "редактирование" характера их взаимоотношений в сторону того, что инициативность исполнительной власти будет дополнена повышением инициативности законодательной власти. И переход Евгения Люлина с поста первого заместителя губернатора на работу в Заксобрание связан именно с такими планами", - добавил он.

"В послужном списке Люлина есть и управление структурами федерального уровня – он руководил в "Лукойле" всей энергосистемой компании, и председательство в региональном парламенте. Есть у него и характер, необходимый для политической деятельности. Поэтому трудно найти человека, более соответствующего задачам корректировки характера и темпов работы Законодательного собрания. Региональный парламент при Люлине должен стать более инициативным", - резюмировал Андрей Дахин.