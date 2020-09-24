Последние новости рубрики Политика
29 сентября 2020 14:13  [69] "Глеб Никитин находит быстрые решения в сложных ситуациях", - Александр Прудник
29 сентября 2020 13:20  [138] Стали известны лидеры депутатских объединений партий Думы Нижнего Новгорода
29 сентября 2020 12:46  [171] Конкурс по выбору главы Нижнего Новгорода назначен на 21 октября
29 сентября 2020 12:02  [176] Депутаты выбрали председателей комиссий нижегородской Думы
29 сентября 2020 11:31  [159] Девять комиссий сформированы в новой Думе Нижнего Новгорода
29 сентября 2020 11:00  [253] Евгений Костин, Владимир Тарасов, Денис Миронов и Николай Сатаев стали заместителями председателя нижегородской Думы
29 сентября 2020 10:35  [263] Олег Лавричев стал председателем нижегородской Думы
28 сентября 2020 17:47  [366] "Нижегородский губернатор в своих решениях, прежде всего, опирается на мнение жителей", - Артем Кавинов
28 сентября 2020 17:14  [353] "Глеб Никитин стремится сделать наш регион одним из самых комфортных и удобных, и у него все получится!", - Ольга Щетинина
28 сентября 2020 14:15  [133] "Единая Россия" планирует расширить программу "Земский доктор" и принять закон о гаражной амнистии
Политика

"Глеб Никитин находит быстрые решения в сложных ситуациях", - Александр Прудник

29 сентября 2020 14:13  [69] Политика

"Прошло три года с того момента, как Глеб Никитин возглавил Нижегородскую область, и это были очень непростые годы", - отметил политолог Александр Прудник, подводя промежуточные итоги работы Глеба Никитина на посту губернатора.

"Он пришел в момент, когда Нижний Новгород вышел на финишную прямую по подготовке к чемпионату мира по футболу. Чемпионат стал очень важным событием и для истории Нижнего, и для политической истории Никитина. Он доказал, что способен управлять регионом в экстремальных условиях, способен принимать быстрые и четкие точечные решения в сложных ситуациях. И это для руководителя такого уровня самый главный показатель – способность решать, а не создавать проблемы", - считает Прудник.

"Несмотря на свою молодость и внешне сдержанное поведение, Никитин жестко и быстро переформатировал политическое пространство Нижегородской области. Теперь нижегородская политика и регионального, и муниципального уровня находится под жестким контролем губернатора, который сейчас является единственным политическим центром", - добавил он.

"Даже старые политические кланы, годами нарабатывавшие свое влияние в области и часто являвшиеся "головной болью" для предыдущих губернаторов, не вынесли внешне спокойного губернаторства Никитина. Он справился с ними быстро и эффективно, и область сегодня является политически монолитной. Центр власти здесь только один - регион управляется по однозначной жесткой вертикали. У этой системы есть и свои плюсы, и свои минусы. Но, в конечном счете, любая система управления проверяется только одним – насколько эффективно она решает возникающие на подведомственной ей территории проблемы", - сказал Прудник.

"Пожалуй, настоящая проверка административных способностей Никитина начинается только сейчас. Посмотрим, насколько эффективно для региона он сможет использовать эту консолидированную власть. Самый показательный отрезок работы Никитина начинается именно теперь, тем более что острая фаза, связанная с пандемией коронавируса, уже отступает, и текущие вопросы снова выходят на передний план. Будем наблюдать, как с ними справится губернатор, обладая уже совершенно новыми административными возможностями", - заключил Прудник.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Шуховская башня после реконструкции
24 сентября 2020 08:50Шуховская башня после реконструкции

Александр Воложанин

Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph