"Глеб Никитин находит быстрые решения в сложных ситуациях", - Александр Прудник Политика

"Прошло три года с того момента, как Глеб Никитин возглавил Нижегородскую область, и это были очень непростые годы", - отметил политолог Александр Прудник, подводя промежуточные итоги работы Глеба Никитина на посту губернатора.

"Он пришел в момент, когда Нижний Новгород вышел на финишную прямую по подготовке к чемпионату мира по футболу. Чемпионат стал очень важным событием и для истории Нижнего, и для политической истории Никитина. Он доказал, что способен управлять регионом в экстремальных условиях, способен принимать быстрые и четкие точечные решения в сложных ситуациях. И это для руководителя такого уровня самый главный показатель – способность решать, а не создавать проблемы", - считает Прудник.

"Несмотря на свою молодость и внешне сдержанное поведение, Никитин жестко и быстро переформатировал политическое пространство Нижегородской области. Теперь нижегородская политика и регионального, и муниципального уровня находится под жестким контролем губернатора, который сейчас является единственным политическим центром", - добавил он.

"Даже старые политические кланы, годами нарабатывавшие свое влияние в области и часто являвшиеся "головной болью" для предыдущих губернаторов, не вынесли внешне спокойного губернаторства Никитина. Он справился с ними быстро и эффективно, и область сегодня является политически монолитной. Центр власти здесь только один - регион управляется по однозначной жесткой вертикали. У этой системы есть и свои плюсы, и свои минусы. Но, в конечном счете, любая система управления проверяется только одним – насколько эффективно она решает возникающие на подведомственной ей территории проблемы", - сказал Прудник.

"Пожалуй, настоящая проверка административных способностей Никитина начинается только сейчас. Посмотрим, насколько эффективно для региона он сможет использовать эту консолидированную власть. Самый показательный отрезок работы Никитина начинается именно теперь, тем более что острая фаза, связанная с пандемией коронавируса, уже отступает, и текущие вопросы снова выходят на передний план. Будем наблюдать, как с ними справится губернатор, обладая уже совершенно новыми административными возможностями", - заключил Прудник.