Нижний сегодня: главные события дня Общество

Число закрытых на карантин по COVID-19 нижегородских школ и детсадов уменьшилось

На данный момент на карантине 58 классов в 40 школах. Полностью закрытых школ по состоянию на вечер 28 сентября – нет. Таким образом, можно сказать, что ситуация улучшилась, поскольку 24 сентября были закрыты 73 класса, в том числе полностью – школа в Павловском районе.

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 86 жителей Нижнего Новгорода

По данным на вторник 29 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 15 951 заболевший COVID-19 - это на 86 человек больше, чем вчера – в понедельник 28 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 32 224 человека.

Обнародованы новые данные о заразившихся коронавирусом нижегородцах

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 32 224 человек, в том числе 168 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 165 новых случаев.

Олег Лавричев стал председателем нижегородской Думы

Депутат является членом партийного объединения "Единой России". "За" его избрание проголосовали 26 из 34 присутствующих депутатов.

Евгений Костин, Владимир Тарасов, Денис Миронов и Николай Сатаев стали заместителями председателя нижегородской Думы.

Депутаты Гордумы выбрали четырех заместителей председателя. Ими стали Евгений Костин ("Единая Россия") - 28 голосов, Владимир Тарасов ("Единая Россия") - 28 голосов, Денис Миронов ("Единая Россия") - 27 голосов, Николай Сатаев (КПРФ) - 18 голосов.

Конкурс по выбору главы Нижнего Новгорода назначен на 21 октября

Конкурс по выбору главы Нижнего Новгорода назначен на 21 октября 2020 года. В настоящее время исполняющим полномочия главы Нижнего Новгорода является экс-сотрудник минфина Юрий Шалабаев, который пришел в Горадминистрацию в качестве заместителя главы, а после ухода экс-мэра Владимира Панова, стал и.п. главы города, продолжая оставаться в должности первого заместителя.

Превышение порогов заболеваемости ОРВИ регистрируется у нижегородцев

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области регистрирует у жителей региона превышение недельных порогов заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). При этом превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно лишь среди взрослого населения, а также детей от семи до 14 лет.

НПАТ передали в региональную собственность

По итогам анализа за 2019 год основная деятельность НПАТ признана неэффективной. Сейчас задачей области является налаживание услуг по качественному обслуживанию населения.

Нижегородцев просят сохранять спокойствие при звуках сирен 2 октября

Нижегородская область 2 октября примет участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне.В это время на улицах города прозвучат звуки электросирен, сопровождаемые речевыми сообщениями.

"Красное Сормово" строит очередную серию судов проекта RSD59 для ГТЛК

Новая серия насчитывает ##557448девять сухогрузов##. Они предназначены для судоходной компании ООО "Альфа". Первое судно, получившее название "Альфа Атлант", уже построено и его спустят на воду 30 сентября.

Эксперт спрогнозировал пик заражений коронавирусом в России

Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября.