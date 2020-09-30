Нижний сегодня: главные события дня

Сергей Злобин рассказал о планируемых сроках осенних каникул в нижегородских школах
Министр образования региона Сергей Злобин предположил, что школьники уйдут на каникулы в плановом режиме в конце октября.
Число закрытых на карантин по COVID-19 нижегородских школ и детсадов вновь растет
По состоянию на вечер 29 сентября на карантине находятся 73 класса в 37 школах. Ранее было 58 классов в 40 школах.
Москва продлила COVID-удаленку, нижегородцам готовят дополнительные места в больницах
В Москве из-за коронавируса продлили удаленный режим до 28 октября, а в Нижегородской области разворачивают госпитали для новых заболевших COVID-19 жителей региона. Глава регионального минздрава говорит, что Нижегородская область отстает от Москвы на 1-2 недели.
Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 79 жителей Нижнего Новгорода
По данным на среду 30 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 16 030 заболевших COVID-19 - это на 79 человек больше, чем вчера – во вторник 29 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 32 399 человек.
Названо число новых ковидинфицированных нижегородцев
Еще 175 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 30 сентября. Вчера было зарегистрировано 168 новых случаев COVID-19.
Благоустройство Окской набережной обойдется в 235 млн рублей
Речь идет об участке от Стрелки до метромоста. Стоимость работ оценивается в 235 млн рублей. Подрядчику необходимо подготовить проект до 1 июля 2021 года.
Нижегородская администрация сообщила о новых сроках открытия гимназии №1
Основные строительные работы завершились к 1 октября, но для того чтобы ученикам полноценно начать образовательный процесс, необходимо устранить мелкие недочеты и отмыть школу от строительной пыли.
Все котельные Нижегородской области готовы к отопительному сезону
Все 2 058 котельных готовы к новому отопительному сезону, а к пуску тепла приступили во всех 52 районах и городских округах региона. В частности, теплоснабжением обеспечено 100% потребителей в 24 районах области.
Евгений Лебедев принял участие в открытии нового вокзала около аэропорта "Стригино"
Внутри здания расположены зал ожидания для пассажиров, обсерватор, комната досмотра, касса, комната отдыха.
Фуникулер в Нижегородском кремле начнут строить в ноябре
Начало строительно-монтажных работ по возведению фуникулера в Нижегородском кремле запланировано на ноябрь 2020 года. Инженерные изыскания, проведенные в рамках проектирования, выявили оползнеопасные процессы на участке склона между Тайницкой и Ивановской башнями, поэтому там сейчас выполняются работы, которые необходимы для начала строительства.
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