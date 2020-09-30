Нижний сегодня: главные события дня Общество

Сергей Злобин рассказал о планируемых сроках осенних каникул в нижегородских школах

Министр образования региона Сергей Злобин предположил, что школьники уйдут на каникулы в плановом режиме в конце октября.

Число закрытых на карантин по COVID-19 нижегородских школ и детсадов вновь растет

По состоянию на вечер 29 сентября на карантине находятся 73 класса в 37 школах. Ранее было 58 классов в 40 школах.

Москва продлила COVID-удаленку, нижегородцам готовят дополнительные места в больницах

В Москве из-за коронавируса продлили удаленный режим до 28 октября, а в Нижегородской области разворачивают госпитали для новых заболевших COVID-19 жителей региона. Глава регионального минздрава говорит, что Нижегородская область отстает от Москвы на 1-2 недели.

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 79 жителей Нижнего Новгорода

По данным на среду 30 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 16 030 заболевших COVID-19 - это на 79 человек больше, чем вчера – во вторник 29 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 32 399 человек.

Названо число новых ковидинфицированных нижегородцев

Еще 175 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 30 сентября. Вчера было зарегистрировано 168 новых случаев COVID-19.

Благоустройство Окской набережной обойдется в 235 млн рублей

Речь идет об участке от Стрелки до метромоста. Стоимость работ оценивается в 235 млн рублей. Подрядчику необходимо подготовить проект до 1 июля 2021 года.

Нижегородская администрация сообщила о новых сроках открытия гимназии №1

Основные строительные работы завершились к 1 октября, но для того чтобы ученикам полноценно начать образовательный процесс, необходимо устранить мелкие недочеты и отмыть школу от строительной пыли.

Все котельные Нижегородской области готовы к отопительному сезону

Все 2 058 котельных готовы к новому отопительному сезону, а к пуску тепла приступили во всех 52 районах и городских округах региона. В частности, теплоснабжением обеспечено 100% потребителей в 24 районах области.

Евгений Лебедев принял участие в открытии нового вокзала около аэропорта "Стригино"

Внутри здания расположены зал ожидания для пассажиров, обсерватор, комната досмотра, касса, комната отдыха.

Фуникулер в Нижегородском кремле начнут строить в ноябре

Начало строительно-монтажных работ по возведению фуникулера в Нижегородском кремле запланировано на ноябрь 2020 года. Инженерные изыскания, проведенные в рамках проектирования, выявили оползнеопасные процессы на участке склона между Тайницкой и Ивановской башнями, поэтому там сейчас выполняются работы, которые необходимы для начала строительства.