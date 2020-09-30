Нижний сегодня: главные события дня Общество

Александр Разумовский покинул должность главврача нижегородской больницы

Александр Разумовский написал заявление об уходе по собственному желанию. Известно, что Александр Разумовский возглавит медицинский совет больницы.

Названо число новых ковидинфицированных нижегородцев

Еще 191 случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 2 октября, вчера было зарегистрировано 186 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 32 776 человек.

Карантин по COVID-19 и ОРВИ действует в 169 классах нижегородских школ

Сейчас карантин по коронавирусу действует в 49 классах 32 школ. По состоянию на 30 сентября были закрыты 47 классов в 31 школе, на 29 сентября на карантине находились 73 класса в 37 школах, на 28 сентября - 58 классов в 40 школах.

Больница Дзержинска выплатит компенсацию в 450 тысяч рублей за отказ в госпитализации

Суд обязал больницу скорой медицинской помощи Дзержинска выплатить моральный вред пациентке, которой отказали в госпитализации. Теперь больница обязана выплатить пациентке компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей, а также компенсировать судебные расходы в сумме 43,5 тысяч рублей.

Сочащиеся из грунта нефтепродукты вновь собирают с поверхности Волги на Бурнаковке

Нефтепродукты в этом месте скапливаются ежегодно. Сейчас Вновь установлены боновые ограждения для ликвидации загрязнения акватории. Почти за месяц взято уже около 600 литров нефтепродуктов.

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 96 жителей Нижнего Новгорода

По данным на пятницу 2 октября в Нижнем Новгороде зарегистрировано 16 214 заболевших COVID-19 - это на 96 человек больше, чем вчера – в четверг 1 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 32 776 человек.

Известный писатель-детектив написала роман о событиях в Сормове

Известный российский писатель и телеведущий Татьяна Устинова выпустила новый роман, действия которого разворачиваются в Нижнем Новгороде, а также о заводе "Красное Сормово". Писатель приезжала в Нижний Новгорода в ноябре 2019-го и в январе 2020 года. По словам Татьяны Устиновой, цель её визитов – поиски материала и вдохновения для создания нового романа о кораблях и кораблестроителях.

Более 3 тысяч мальков стерляди выпустили в Волгу в Кстовском районе

Более 3 тысяч мальков стерляди выпустили в Волгу в Кстовском районе 2 октября 2020 года. Участники акции также очистили берега реки от мусора.

Куриные полуфабрикаты с бактериями не попадут на стол нижегородцев, - Россельхознадзор

Ранее в образцах куриных полуфабрикатов, выпускаемых в регионе, выявил в продукции наличие микроорганизмов Listeria monocуtogenes (листерии). В настоящий момент продукция данного мясного цеха выведена из оборота. Кто является поставщиком кур в этом цеху, сейчас устанавливается.