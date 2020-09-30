"Тема обращения с ТКО не теряет своей актуальности", - Владислав Атмахов Общество

Владислав Атмахов Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию Владислав Атмахов в ходе заседания комитета по природопользованию и экологии при Торгово-промышленной палате рассказал об обстановке в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе.

"Тема обращения с ТКО не теряет своей актуальности. Она обсуждается на всех уровнях власти и касается каждого из нас непосредственно. По-прежнему проблем здесь много, но я считаю, что результат в нашей области есть", - сказал Владислав Атмахов.

"В настоящее время в регионе создана территориальная схема обращения с отходами, при необходимости в нее вносятся коррективы. К настоящему времени в Нижегородской области построено пять современных комплексов обработки и размещения ТКО. Они отвечают требованиям природоохранного законодательства и обслуживают в настоящее время более 90% населения региона. Планируется, что до 2023 года будут построены еще три новых комплекса по обработке и размещению ТКО в рамках концессионных соглашений. Как нам известно, в настоящее время частные инициативы поступили в отношении Уренского и Арзамасского районов", - добавил он.

Депутат напомнил, что Нижегородская область одна из первых начала планомерный переход к внедрению раздельного накопления ТКО от населения.

"В настоящее время примерно 300 многоквартирных домов и столько же индивидуальных жилых домов перешли на раздельный сбор ТКО. Одной из основных задач на 2020 год и последующие периоды остается введение раздельного накопления ТКО. Чтобы стимулировать этот процесс региональным операторам установлены единые тарифы на услугу по обращению с сортированными отходами, в среднем на 20% ниже тарифов на обращение со смешанными ТКО", - пояснил депутат.

"Стоит отметить, что по сравнению с началом перехода на новую систему обращения с ТКО количество обращений граждан сократилось в разы, также изменился и характер обращений. Если в начале граждан беспокоили вопросы создания инфраструктуры для накопления мусора, заключение договоров, частота вывоза, то сейчас в большей степени интересуются внедрением раздельного накопления, возможностью снизить платеж", - рассказал Владислав Атмахов.

Также в ходе заседания депутат затронул тему образования несанкционированных свалок в муниципалитетах.

"Эта проблема решается министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области точечно, по каждому конкретному случаю, ввиду отсутствия единого механизма действия, поскольку сами муниципальные образования области в свои бюджеты не закладывают денежные средства на обустройство контейнерных площадок. Тем не менее, уже в 2019 году в Нижегородской области было ликвидировано 468 незаконных свалок. Из бюджета на указанные цели было выделено порядка 100 млн. рублей. Работа в этом направлении не прекращается и в 2020 году", - заверил депутат.

Он добавил, что сформировались более определённые и четкие механизмы работы, выстроена и налажена связь между региональными операторами, региональными и местными органами власти, многие вопросы перестали решаться в "ручном" режиме. Кроме того, формируется экологическая культура населения области, совершенствуется инфраструктура в сфере обращения с ТКО, внедряется система раздельного накопления ТКО.