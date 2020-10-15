Коронавирус за выходные подтвердился у 382 жителей Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Коронавирус за прошедшие выходные подтвердился у 382 жителей Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, по данным на понедельник 19 октября в Нижнем Новгороде зарегистрированы 18 239 заболевших COVID-19 - это на 382 человека больше, чем в пятницу 16 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 37 062 человек.

Лидирует традиционно Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 4 352 жителей. В том числе за прошедшие выходные инфекция подтвердилась у 78 человек.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (2 870 заболевших, за прошедшие выходные - на 64 человека больше), Советский (2 342, на 68 заболевших больше), Канавинский (2 190, еще 32 заболевших), Московский (1 905, зарегистрирован 51 заболевший), Сормовский (1 830, заболели еще 39 человек), Нижегородский (1 428, заболели девять человек) и Приокский (1 322, за выходные инфекция подтвердилась у 41 жителя) районы.

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (3 336, за прошедшие выходные - 97 новых случаев заболевания), далее следуют Павловский район (1 643, за выходные – 34 новых случая заражения), Борский (1 252, еще 27 новых случаев), Богородский (911, заболел 31 житель), Кстовский (795, заболели еще семеро человек), Кулебакский (747, еще два новых случая заболевания), Городецкий (722, заболели 18 человек), Семеновский (628, за выходные – 20 новых случаев заболевания), Володарский (595, пятеро заболевших), Арзамас (535, четыре случая заболевания) и Балахнинский (529, заболели 25 человек) районы.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено в 32 районах Нижегородской области.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, чтобы сотрудники пересекались как можно реже.

Школы Нижегородской области отправили на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".