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Общество

"Открытие новой дороги с развязками - это событие для тысяч автомобилистов", - Евгений Лебедев

23 октября 2020 13:58  [402] Общество
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев принял участие в церемонии открытия участка "Неклюдово - Золотово" на автомобильной дороге "Нижний Новгород – Шахунья - Киров".

"Сегодня мы вводим в эксплуатацию важнейший объект транспортной инфраструктуры региона, который обеспечит беспрепятственный пропуск транспортного потока, минуя населённые пункты Борского округа. Открытие новой дороги с развязками - это событие и для тысяч автомобилистов, для всех, кто сам испытал и лично знает, как нелегко было преодолеть заторы у железнодорожных переездов в Толоконцеве и Дружбе в Неклюдове", - рассказал Евгений Лебедев.

"Добиться такого результата было нелегко. В течение многих лет депутаты Законодательного собрания, областная власть совместно с Федерацией системно занимались решением транспортной проблемы на трассе в кировском направлении. В 2017 году завершилось строительство моста-дублера через Волгу и путепроводов, что позволило ликвидировать пробку на Мещере в Нижнем Новгороде. Однако затор переместился на "борское кольцо" - круговое движение на въезде в город Бор, упёрся в железнодорожные переезды. Сегодня мы ставим окончательную жирную точку в этом вопросе", - добавил глава регионального парламента.

"Сегодня мне хотелось бы поблагодарить всех, кто приложил свой труд к воплощению в жизнь этого важного объекта транспортной инфраструктуры: губернатора и представителей правительства области. Депутатов, которые регулярно отслеживали ход работ на объекте. Наших федеральных коллег за их понимание нужд нижегородцев, за стремление помочь нашему региону в решении транспортных проблем. Напомню, из федерального бюджета Нижегородской области был выделен дополнительно в этом году 1 млрд рублей на строительство развязки "Неклюдово - Золотово", что позволило сдать ее досрочно. Спасибо мы говорим и строителям, работавшим на объекте качественно, с опережением сроков, делами, доказавшим свою профессиональную состоятельность", - выразил благодарность председатель Законодательного собрания.

"Объект сдан, и теперь нужно думать о решении новых масштабных задач. О завершении строительства четвертой очереди Южного автодорожного обхода областного центра, о новых объектах транспортной инфраструктуры, которые сделают жизнь нижегородцев ещё удобнее, ещё комфортнее – позволят экономить время, деньги и нервы", - завершил Евгений Лебедев.

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