Нижний сегодня: главные события дня Общество

Названо новое число заразившихся коронавирусом нижегородцев

Еще 377 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки, вчера было зарегистрировано 369 новых случаев COVID-19. Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 40 382 человек.

Коронавирус за сутки подтвердился у 141 жителя Нижнего Новгорода

По данным на среду 28 октября в Нижнем Новгороде зарегистрирован 19 501 заболевший COVID-19 - это на 141 человека больше, чем во вторник 27 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 40 382 человека.

Юрий Шалабаев избран главой Нижнего Новгорода

Юрий Шалабаев, ранее исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода, в ходе тайного голосования получил 25 голосов депутатов из 31 присутствующего. За других участников конкурса - Кирилла Лазорина и Германа Карачевского, было отдано четыре и два голоса соответственно.

Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях до конца 2020 года

В России 4 ноября (среда) празднуется День народного единства, поэтому в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня — 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября.

Переулок назовут в память о нижегородском враче Алексее Аристове

Алексей Аристов скончался от коронавируса, заразившись в апреле этого года, исполняя свой врачебный долг. Ему было 62 года, из них 12 лет он отдал служению пациентам в больнице №33. Теперь его именем назовут переулок, расположенный от пр.Гагарина (между домами № 60 корпус 7 и домом № 62 до ул.Нартова).

Работу патрульных, проверяющих масочный режим, предлагается возобновить в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на совещании с главами районов и городских округов поручил им в условиях роста заболеваемости коронавирусной инфекцией усилить работу муниципальных оперативных штабов, возобновить работу мобильных групп патрулирования, обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами и Роспотребнадзором в части усиления контроля над деятельностью хозяйствующих субъектов.

Новая партия б/у троллейбусов из Москвы поступит в Нижний Новгород

Дума Нижнего Новгорода одобрила принятие в собственность города 40 б/у троллейбусов из Москвы. Речь идет о троллейбусах ТРОЛЗА 2009 и 2010 годов выпуска, троллейбусах пассажирский модели 62151 – 2010 и 2011 годов выпуска, троллейбусах СВАРЗМАЗ 6235 – 2011 года выпуска. Согласно информации, все 40 троллейбусов находятся в удовлетворительном состоянии.

Расширен перечень мест, где нижегородцы обязаны носить маски

С 20 октября использование маски в общественных местах стало для нижегородцев обязательным. Сейчас перечень мест, где нужно носить маску, дополнен новыми территориями.

Обвиняемому в убийстве 13-летней Маши Ложкаревой продлили арест на полгода

Обвиняемому в убийстве Маши Ложкаревой - 44-летнему Дмитрию Синицыну продлили содержание под стражей до 20 апреля 2021 года.13-летняя девочка пропала 1 августа 2018 года. Мужчину, которого в последствие обвинили в убийстве ребенка, задержали в июле 2019 года. Следователи полагают, что обвиняемый напал на обочине дороги на проезжающую на велосипеде девочку, затащил Машу в безлюдное место, где совершил насильственные действия сексуального характера, а потом задушил.