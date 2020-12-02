Нижний сегодня: главные события дня Общество

Сход нижегородского трамвая с рельсов мог произойти из-за попадания постороннего предмета

Сегодня, 20 января, около 9 утра на остановке машзавода, около станции метро "Буревестник" на Сормовском шоссе трамвай сошел с рельсов из-за технической неисправности, после чего врезался в столб. Позже стало известно, что сход трамвая с рельсов мог произойти из-за попадания постороннего предмета.

ЦОДД объяснил, почему на улицах Нижнего Новгорода вводится запрет на парковку

Центр организации дорожного движения объяснил, почему на некоторых улицах Нижнего Новгорода вводится запрет на парковку. В Центре рассказали, что ограничения реализуются в полном соответствии с утвержденными проектами организации дорожного движения и отвечают потребностям в обеспечении безопасности участников движения и пропускной способности улично-дорожной сети.

"Ново-Сормовское" кладбище планируется расширить на 11 гектар в 2021 году

"Ново-Сормовское" кладбище в Нижнем Новгороде планируется расширить на 11,4 гектар в 2021 году. Введение этого участка позволит в дальнейшем осуществить порядка 22 тысяч захоронений.

Нижегородским "Стрижам" сменят вокзал прибытия в Москву на постоянной основе

Высокоскоростным поездам "Стриж", курсирующим из Нижнего Новгорода в Москву, через три года сменят вокзал прибытия в столицу. В ближайшее время Курский вокзал, где сейчас останавливается "Стриж", ждет реконструкция, после чего он не сможет принимать данные поезда. Поэтому "Стрижи" будут останавливаться в Москве в новом терминале "Восточный".

Эпидпорог по ОРВИ среди нижегородцев превышен на 18%

Эпидемиологический порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Нижегородской области на второй неделе января был превышен на 17,8%. Превышение эпидпорога наблюдалось у взрослого населения. Однако, среди детей тоже наблюдается рост заболеваемости. Через неделю после школьных каникул карантин по COVID-2019 и ОРВИ введен в 2,7% от общего количества школ и детсадов, расположенных в Нижегородской области.

Озвучена новая схема движения транспорта во время строительства развязки на Циолковского

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода озвучил новую схему движения транспорта в Сормовском районе во время строительства развязки на ул.Циолковского. В департаменте рассказали о запрете парковки на объездных дорогах, о закрытии ряда участков дорог прилегающих к строительной площадке, об установке новых светофоров, а также об улицах, по которым можно объехать строительную площадку.