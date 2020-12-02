Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Проездные стали бессрочными
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
22 января 2021 14:29  [15] Павловскую ЦРБ оштрафуют из-за COVID-нарушений
22 января 2021 13:58  [55] Опасные трамвайные пути на Окском съезде отремонтируют в 2021 году
22 января 2021 13:42  [99] Нижегородский филиал "Т Плюс" вложил 520 млн рублей в тепловые сети Дзержинска и Кстова
22 января 2021 13:15  [78] АПЗ получил субсидию из федерального бюджета по нацпроекту
22 января 2021 12:35  [164] Жильцам поврежденного взрывом газа дома на Краснодонцев выплатили более 6 млн рублей
22 января 2021 12:12  [172] Виктор Брант из Челябинска стал начальником нижегородского ГУФСИН
22 января 2021 11:50  [116] "Если понадобится больше пунктов вакцинации, будем открывать", - Евгений Люлин
22 января 2021 11:38  [118] Водоканал Семенова сливал канализационные стоки на землю
22 января 2021 10:25  [80] "Около 180 комплектов оргтехники безвозмездно передали нуждающимся семьям", - Маргарита Ушакова
22 января 2021 10:23  [113] Банк "Открытие": 68% жителей ПФО готовы платить за высшее образование
Общество

Опасные трамвайные пути на Окском съезде отремонтируют в 2021 году

22 января 2021 13:58  [55] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Трамвайные пути на Окском съезде в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2021 году. Об этом сообщил генеральный директор МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) Андрей Шекунов в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству 22 января 2021 года.

Ремонт планируется на собственные средства предприятия. Андрей Шекунов пояснил, что этот участок выбран как наиболее опасный на сегодняшний день.

Отметим, что в настоящее время по Окскому съезду проходят трамвайные маршруты №№1 (Московский вокзал — Черный пруд), 21 (Черный пруд — парк "Дубки") и 27 (IV нагорный мкр-н - Московский вокзал).

Руководитель НЭТ также рассказал, что в 2020 году предприятие занималось ремонтом поворотов.

При этом, он подчеркнул, что 100 км из 180 имеющихся в Нижнем Новгороде трамвайных путей нуждаются в капитальном ремонте. На ремонт одного километра в среднем уходит 50 млн рублей. По его словам, средств на обновление инфраструктуры у предприятия нет.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ремонтные работы Трамвай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph