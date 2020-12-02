Опасные трамвайные пути на Окском съезде отремонтируют в 2021 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Трамвайные пути на Окском съезде в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2021 году. Об этом сообщил генеральный директор МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) Андрей Шекунов в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству 22 января 2021 года.

Ремонт планируется на собственные средства предприятия. Андрей Шекунов пояснил, что этот участок выбран как наиболее опасный на сегодняшний день.

Отметим, что в настоящее время по Окскому съезду проходят трамвайные маршруты №№1 (Московский вокзал — Черный пруд), 21 (Черный пруд — парк "Дубки") и 27 (IV нагорный мкр-н - Московский вокзал).

Руководитель НЭТ также рассказал, что в 2020 году предприятие занималось ремонтом поворотов.

При этом, он подчеркнул, что 100 км из 180 имеющихся в Нижнем Новгороде трамвайных путей нуждаются в капитальном ремонте. На ремонт одного километра в среднем уходит 50 млн рублей. По его словам, средств на обновление инфраструктуры у предприятия нет.