Опасные трамвайные пути на Окском съезде отремонтируют в 2021 году

Трамвайные пути на Окском съезде в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2021 году. Об этом сообщил генеральный директор МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) Андрей Шекунов в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству 22 января 2021 года.
Ремонт планируется на собственные средства предприятия. Андрей Шекунов пояснил, что этот участок выбран как наиболее опасный на сегодняшний день.
Отметим, что в настоящее время по Окскому съезду проходят трамвайные маршруты №№1 (Московский вокзал — Черный пруд), 21 (Черный пруд — парк "Дубки") и 27 (IV нагорный мкр-н - Московский вокзал).
Руководитель НЭТ также рассказал, что в 2020 году предприятие занималось ремонтом поворотов.
При этом, он подчеркнул, что 100 км из 180 имеющихся в Нижнем Новгороде трамвайных путей нуждаются в капитальном ремонте. На ремонт одного километра в среднем уходит 50 млн рублей. По его словам, средств на обновление инфраструктуры у предприятия нет.
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