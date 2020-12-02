Нижний сегодня: главные события дня Общество

Бани и сауны возобновляют работу в нижегородских фитнес-центрах

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории региона для предотвращения распространению коронавирусной инфекции. Изменения предусматривают, в частности, возобновление работы бань и саун в фитнес-центрах.

Дом на Рождественской в Нижнем Новгороде снесут из-за угрозы ЧС

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области начинает процедуру реквизиции земельных участков и расположенных на них зданий, находящихся в частной собственности и представляющих опасность для жителей региона.

Владимир Радченко возглавил департамент образования Нижнего Новгорода

И.о. главы департамента образования администрации Нижнего Новгорода назначен Владимир Радченко. Чиновник приступил к исполнению своих обязанностей с 25 января. На этом посту он сменил Елену Платонову, которая уволилась на прошлой неделе.

Площадь Горького благоустроят за 75 млн рублей

В сквере планируется заменить существующий асфальт на брусчатку, отремонтировать лестницы, организовать новое энергосберегающее освещение с применением светодиодных лам, установить лавочки и урны, обновить газон. Раньше сквер собирались превратить в городской сад. Предполагалось, что "новая площадь Горького будет очень сильно отличаться от того, что мы привыкли видеть".

"Валдаи" планируют пустить до Дзержинска, Васильсурска и аэропорта "Стригино"

В год 800-летия Нижнего Новгорода планируется ввести в эксплуатацию пять скоростных пассажирских судов "Валдай 45Р" и расширить сеть маршрутов до аэропорта "Стригино" и Чкаловска. Также рассматриваются рейсы до Шуховской башни Дзержинска и ввод маршрута до Васильсурска.

Режим ЧС введен в Нижнем Новгороде из-за свалки в СНТ "Родник"

Режим чрезвычайной ситуации введен в Нижнем Новгороде из-за свалки в границах территории СНТ "Родник" в Советском районе. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС пришла к выводу, что свалка несет угрозу жизни и здоровью нижегородцев и причиняет ущерб окружающей среде.

Озвучены новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 25 января

В настоящее время в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 81 625 человек, в том числе 488 новых случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 489 новых случаев COVID-19.