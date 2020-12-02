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Общество

"Нужно искать системное решение вопроса с долгами организаций инвалидов", - Олег Лавричев

26 января 2021 10:19  [53] Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев передал продуктовые наборы для членов отделения Советского района Нижегородской областной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) и Нагорного отделения Нижегородской областной организации Всероссийского общества слепых (ВОС) в рамках работы по оказанию помощи отдельным категориям граждан, нуждающихся в особой поддержке государства. Об этом сообщили в аппарате Думы 26 января 2021 года.

Олег Лавричев также обсудил с представителями ВОИ текущее состояние дел в районной организации.

Ранее депутаты обсудили вопрос о долгах обществ инвалидов по оплате коммунальных платежей за занимаемые ими помещения. Помещения предоставляются отделениям Всероссийского общества инвалидов администрацией города в безвозмездной пользование, однако коммунальные платежи они должны оплачивать самостоятельно. Средств членских взносов (50 рублей в год с человека) на это не хватает. И в настоящее время в отделении ВОИ Советского района сложилась наиболее критическая ситуация по размеру долга за коммунальные платежи.

По словам Олега Лавричева, "эта проблема актуальна не только для конкретного отделения организации".

"Долги по ЖКХ накопились в четырех районах Нижнего Новгорода. Нужно искать системное решение этого вопроса", - резюмировал председатель городской Думы.

Комиссия городской Думы по социальной политике приняла решение обратиться к заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Леониду Стрельцову с просьбой предоставить точную информацию о задолженности каждого из районных обществ инвалидов и проработки возможных механизмов поддержки.

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Теги:
Городская дума Деньги Инвалиды
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