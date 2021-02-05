Нижний сегодня: главные события дня Общество

Сеть перехватывающих парковок на 2 400 мест создадут в Нижнем Новгороде

Создание перехватывающих парковок предусмотрено до 2030 года и они будут созданы у транспортно-пересадочных узлов. Парковка на 800 машиномест расположится на ул. Сергея Акимова; на 300 машиномест - около станции метро "Парк Культуры"; на 400 мест – рядом с железнодорожной станцией Варя и около площади Сненной; а также на 500 машиномест - на Казанском шоссе у дома 12А.

Стала известна степень готовности транспортной развязки в Ольгино

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области рассказало о работах, которые в настоящее время ведутся на строительной площадке, где возводится транспортная развязка в деревне Ольгино Приокского района Нижнего Новгорода. Сейчас строительная готовность объекта составляет 50%. Основной объем работ, в том числе по укладке дорожного полотна, предусмотрен в весенне-летний период, поэтому наступившие морозы не влияют на график строительства.

Нижегородских школьников не планируется возвращать на дистанционное обучение

Нижегородских школьников не планируется возвращать на дистанционное обучение. Такую информацию озвучил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов во время Большого родительского собрания, которое прошло в регионе в онлайн-формате 9 февраля.

Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 10 февраля COVID-19

По данным на 10 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 89 103 человек, в том числе 456 новых случаев заболевания.

Более 20 случаев бешенства животных зарегистрировано в Нижегородской области в 2020 году

Эпизоотическая ситуация в Нижегородской области в 2020 году характеризовалась как "достаточно напряженная". За минувший год была зарегистрирована 21 вспышка бешенства (Володарский, Сеграчский, Арзамасский, Перевозский, Шатковский, Б.Болдинский, Дивеевский, Бутурлинский, Лысковский, Починковский, Краснооктябрьский районы и город Саров).

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 16 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 16 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 89 103 человек, из которых 38 575 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 50 528 – за пределами областного центра.

Россельхознадзор прогнозирует ухудшение ситуации с распространением АЧС в Нижегородской области

Россельхознадзор прогнозирует ухудшение ситуации с распространением африканской чумы свиней (АЧС) в Нижегородской области. Согласно информации, "прогнозируется увеличение вспышек как в популяции дикого кабана, так и в личных хозяйствах граждан". Особую обеспокоенность у управления вызывает ситуация по промышленным свинокомплексам ООО "ННПП" и ООО "ННПП-2" и вновь вводимые на территории Сергачского и Ардатовского районов.

Нижегородцам напомнили о перекрытии движения транспорта в Новинках 13 февраля

Речь идет о перекрытии движения на улице Гагарина (на участке от улицы Школьной до дома №18) и на улице Новой напротив дома №202. Изменения обусловлены проведением Всероссийских соревнований "Лыжня России-2021". В это время в зоне мероприятий будет запрещена парковка транспортных средств.

Нижегородская область может стать площадкой, где построят полигон по изучению СО2

Нижегородская область может стать площадкой, где построят карбоновый полигон для изучения способности окружающей среды поглощать углерод (СО2). Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подал заявку на участие в данной программе.

Нижний Новгород не отказался от размещения облигаций на 4 млрд рублей

Город планировал разместить облигации на 4 млрд рублей в 2020 году, однако выпуск не состоялся. Сегодня, 10 февраля, комиссия городской думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике вновь вернулась к рассмотрению возможности выпуска облигаций уже в 2021 году и одобрила тот же объем – 4 млрд рублей.