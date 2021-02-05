"Мнение молодежи очень важно и ценно для законодателей", - Евгений Люлин Общество

Евгений Люлин Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин рассказал о конкурсе "Я – законодатель".

"Остались считанные дни до завершения приема работ на конкурс "Я – законодатель". Этот конкурс проводится региональным парламентом на протяжении многих лет – с 2010 года. Главная цель – повысить правовую грамотность молодежи, узнать, с какими проблемами они сталкиваются, и проработать возможность решить эти вопросы на законодательном уровне", - объяснил спикер регионального парламента.

"Важно, чтобы молодежь – школьники, студенты, молодые педагоги имели возможность высказывать свое мнение, свое видение тех или иных проблем. Для нас – законодателей – это мнение важно и ценно! Возможно, свежий взгляд ребят на те или иные проблемы позволит и нам посмотреть по-новому и усовершенствовать что-то в своей работе", - отметил Евгений Люлин.

"Школьники, принимая участие в нашем конкурсе, больше узнают о работе Законодательного собрания, о системе власти в регионе. Может быть, это повлияет в дальнейшем на выбор их профессии. Что касается студентов и молодых преподавателей, темы, которые они прорабатывали на конкурс, в дальнейшем могут лечь в основу их научной деятельности", - считает председатель Законодательного собрания Нижегородской области.

"Номинации конкурса позволяют предложить свою концепцию законопроекта, идеи по систематизации законов, мониторингу действующего законодательства. Можно разработать какие-то новые формы работы или усовершенствовать уже действующие. Простор для творческой мысли большой, а времени остается совсем немного", - подытожил Евгений Люлин.

Напомним, что прием работ на конкурс "Я-законодатель" уже завершается, заключительный день приема заявок – 15 февраля.

Конкурс проводится среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций Нижегородской области; научно-педагогических работников и обучающихся образовательных учреждений высшего образования Нижегородской области, возраст которых не превышает 30 лет.

Номинации для учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций - "Лучший правовой комментарий" и "Эссе на тему…".

Номинации для научно-педагогических работников и обучающихся образовательных учреждений высшего образования:

1) "Лучшая концепция законопроекта" (в том числе предложения о внесении изменений в действующие законы и иные нормативные правовые акты);

2) "Систематизация законов Нижегородской области: доктрина, практика, техника";

3) "Проведение инициативного мониторинга правоприменения одного из законов Нижегородской области" (только для научно-педагогических работников);

4) "Новые формы (совершенствование форм) работы Законодательного собрания Нижегородской области".

С более подробной информацией о темах конкурса и требованиях к конкурсной работе можно ознакомиться на сайте Законодательного собрания в разделе "ПРЕСС-СЛУЖБА"/Конкурсы.